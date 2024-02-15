При стрельбе в Канзас-Сити пострадали 29 человек

«По меньшей мере 29 человек получают врачебную помощь после стрельбы со смертельным исходом», - указали в материале.

Известно об одном погибшем. Как уточнил CNN, в медицинских учреждениях сообщили, что 19 человек получили огнестрельные ранения.

Среди пострадавших - 11 детей от шести до 15 лет. Из них огнестрельные ранения зафиксировали у девяти ребят.

Стрельба произошла накануне. Огонь открыли возле одного из гаражей в районе Юнион-Стейшн, когда фанаты шли с парада команды Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити Чифс». При этом за безопасность на улице контролировали примерно 800 правоохранителей. Глава полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс сообщил, что трех подозреваемых в стрельбе уже задержали.

Президент США Джо Байден пожаловался на количество случаев массово стрельбы в стране. Он сообщил, что с начала 2024 года в Штатах подобных эпизодов произошло больше, чем прошло дней.

При стрельбе в Канзас-Сити в Соединенных Штатах пострадали 29 человек. Огнестрельные ранения получили 19 из них. Об этом сообщил телеканал CNN , ссылаясь на медиков.