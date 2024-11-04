04 ноября 2024, 08:54

При победе Трампа Маску пророчат будущее «влиятельного друга» Си Цзиньпина

Global Look Press
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, ставший одним из главных спонсоров кампании Дональда Трампа, может получить статус «влиятельного друга» лидера КНР Си Цзиньпина, если республиканец победит на президентских выборах в США. Такой прогноз со ссылкой на экспертов опубликовал Bloomberg.

По данным агентства, на поддержку Трампа миллиардер пожертвовал более 100 миллионов долларов. Известно и о широких деловых интересах Маска в Китае. В частности, Tesla получила налоговые льготы в КНР, и половину всех электромобилей компании производят на территории этой страны.

Минувшим летом электрокары Tesla впервые включили в список госзакупок Китая. Вместе с тем власти Китая все еще настороженно относятся к другому детищу Маска - SpaceX. Причина - в связях компании с Пентагоном.

Отдельно опрошенные Bloomberg специалисты отметили, что точка зрения Маска на многие чувствительные темы в сфере отношений США и КНР близка к позиции китайского лидера. В частности, это касается вопроса Тайваня и негативной оценки введения американских пошлин на китайские электромобили.

При этом Трамп, как известно, выступает за повышение тарифов на все произведенные в КНР товары.

США Дональд Трамп Илон Маск Китай Выборы президента США Си Цзиньпин
04 ноября 2024, 08:22
Санду сохранила лидерство после обработки 99,46% протоколов на выборах в Молдавии
РИА «Новости»
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После обработки 99,46% протоколов во втором туре выборов в Молдавии действующий президент республики Майя Санду набрала 55,22% голосов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

У ее соперника, бывшего прокурора Александра Стояногло, 44,78% голосов. При этом он одержал победу внутри страны с 51,19% после обработки 100% протоколов с избирательных участков в Молдавии, тогда как у Санду - 48,81%.

За бывшего генпрокурора проголосовали большинство жителей юга и севера Молдавии, тогда как центральные регионы преимущественно сделали выбор за действующего президента.

Бывший генпрокурор также уверенно лидирует и у себя на родине в Гагаузии с: после подсчета 85,29% протоколов в автономии он получил 95,85% голосов, у Санду - лишь 4,15%.

Социолог Ян Лисневский отмечал, что выборы президента в Молдавии раскололи общество. По его мнению, страну теперь ждут четыре года оттока населения, роста преступности и конфликтов.

Молдавия Выборы Майя Санду
04 ноября 2024, 07:55
Более 78 миллионов человек досрочно проголосовали на выборах президента США
РИА «Новости»
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В предварительном голосовании в президентских выборах в США приняли участие свыше 78 миллионов человек. Об этом сообщила лаборатория электоральных процессов университета Флориды.

В субботу стало известно, что порядка 70 миллионов американцев уже проголосовали на выборах. Из них 32,5 миллиона сделали свой выбор по почте, а еще 36,5 миллиона пришли на участки лично. Согласно новым данным, эти показатели возросли до 35 и 42 миллионов соответственно.

«Общее количество проголосовавших предварительно составило на данный момент 78 миллионов. По почте проголосовали 35,3 миллиона, лично - 42,6 миллиона. Для голосования по почте запрошено 67,4 миллиона бюллетеней», - добавили в лаборатории.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию на них представит экс-президент Дональд Трамп, а Демократическую - Камала Харрис.

США Выборы президента США Выборы
04 ноября 2024, 05:44
Иран применит более мощные боеголовки для следующей атаки на Израиль
РИА «Новости»
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Иран может воспользоваться более мощным оружием в ходе ответной атаки на Израиль по сравнению с прошлыми ударами. Об этом изданию Wall Street Journal сообщили анонимные источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, правительство Ирана не собирается ограничиваться только ракетами и дронами, как было с предыдущими атаками. Если иранские военные станут использовать ракеты, то это уже будут более мощные боеголовки.

«Иран планирует комплексный ответ с использованием еще более мощных боеголовок и другого оружия», - заявили собеседники журналистов.

Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю и США сокрушительным ответом на их действия. До этого он отмечал, что израильская сторона сильно ошиблась в расчетах во время ударов по иранским регионам. Еще он сказал, что ООН действует неправильно, игнорируя военные преступления ЦАХАЛ в Ливане и Газе.

США Израиль Ракеты Военные Оружие Иран Конфликт Ирана и Израиля
04 ноября 2024, 04:25
Король Испании обратился к народу после того, как его забросали грязью
РИА «Новости»
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Испанский король Филипп VI призвал понять негодование и отчаяние жителей районов автономного сообщества Валенсия, которые пострадали от смертоносных ливней. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х после того, как валенсийцы закидали монарха и его жену грязью во время их визита в регион.

«Нужно понять гнев и отчаяние многих людей из-за того, насколько плохо им пришлось [из-за наводнений]», - сказал король в видеообращении.

Во время посещения объединенного центра по координации Валенсии монарх поблагодарил всех, кто принимал участие в спасательных работах. Он объяснил, что правительство должно гарантировать, что решит проблему «во всей полноте».

Число погибших в Валенсии из-за ливней выросло до 202. Как сообщили региональные власти, розыск без вести пропавших и идентификация жертв продолжаются.

Наводнения Испания

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