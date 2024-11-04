При победе Трампа Маску пророчат будущее «влиятельного друга» Си Цзиньпина

По данным агентства, на поддержку Трампа миллиардер пожертвовал более 100 миллионов долларов. Известно и о широких деловых интересах Маска в Китае. В частности, Tesla получила налоговые льготы в КНР, и половину всех электромобилей компании производят на территории этой страны.

Минувшим летом электрокары Tesla впервые включили в список госзакупок Китая. Вместе с тем власти Китая все еще настороженно относятся к другому детищу Маска - SpaceX. Причина - в связях компании с Пентагоном.

Отдельно опрошенные Bloomberg специалисты отметили, что точка зрения Маска на многие чувствительные темы в сфере отношений США и КНР близка к позиции китайского лидера. В частности, это касается вопроса Тайваня и негативной оценки введения американских пошлин на китайские электромобили.

При этом Трамп, как известно, выступает за повышение тарифов на все произведенные в КНР товары.