При крушении вертолета в Индии погибли три человека
На западе Индии, в штате Гуджарат, разбился вертолет береговой охраны Dhruv. Три человека погибли, сообщило агентство ANI.
По предварительной версии, причиной крушения летательного аппарата стали технические неполадки, возникшие во время учебного вылета. На борту вертолета находились два пилота и один пассажир. Выжить никому из них не удалось.
Береговая охрана Индии объявила о начале расследования происшествия.
Ранее в США вертолет врезался в радиобашню в штате Техас. После столкновения летательный аппарат вспыхнул и рухнул вниз. На земле его полностью охватил огонь.
В Турции в декабре рядом с заправочной станцией разбился военный вертолет. ЧП произошло в провинции Ыспарта.
В конце октября 2024 года в Кировской области потерпел крушение вертолет санавиации. Находившиеся на борту фельдшеры, пилот и врач погибли.