При крушении лодки с мигрантами в Италии погибли более 30 человек

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Парусник затонул еще 18 июня в 120 милях от берегов области Калабрия. На поиски погибших направили в том числе самолеты.

Тела подняли на борт корабли службы береговой охраны. Из 34 погибших восемь оказались несовершеннолетними.

В одной из НПО, которая занимается спасением мигрантов в Средиземном море, заявили о 66 находившихся на парусной лодке, в том числе 26 детях. Выжившие рассказали, что в открытом море без какой-либо помощи они оставались несколько дней.

В Великом Новгороде в реке Волхов утонули несколько человек. Источник 360.ru сообщал, что среди погибших были индусы.

В Ионическом море у южного побережья Италии нашли тела 14 мигрантов. Всего жертвами крушения парусной лодки стали 34 человека, сообщила газета Corriere della Calabria.