Президенту Колумбии в ООН «подарили» аплодисменты Байдена — СМИ
Пресс-служба президента Колумбии Густаво Петро наложила на его речь аудиодорожку с аплодисментами из выступления на ГА ООН президента США Джо Байдена. Об этом сообщило издание La Silla Vacia.
Изменение оригинального звука заметили пользователи Сети. Издание провело журналистское расследование и выяснило, что пресс-служба президента Колумбии использовала аудиодорожку из выступления американского лидера. Речь Байдена участники ГА ООН встретили более бурными овациями, чем доклад главы Колумбии.
Байден во время Генассамблеи обратился к другим странам с просьбой поддерживать Украину.
Ранее президент США попал в неловкую ситуацию во время выступления перед организацией испаноязычных активистов. Он восхитился представителями делегации и случайно назвал их «чернокожими». Во время выступления Байден также рассказал, каким урокам в детстве его научили монахини.