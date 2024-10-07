07 октября 2024, 12:48

Президенту Грузии пригрозили импичментом за поездки за границу

Global Look Press
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Правящая партии «Грузинская мечта» перезапустит процедуру импичмента против президента республики Саломе Зурабишвили, потому что она продолжила свои заграничные поездки без согласования с главой правительства. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Он подчеркнул, что сама процедура запуска импичмента станет символической, потому что окончательное решение примет новый состав парламента, который соберется на первое заседание после выборов 26 октября.

«Конституционный суд Грузии в прошлом году объявил Саломе Зурабишвили нарушителем 52-й статьи Конституции, которая запрещает президенту осуществлять зарубежные визиты без согласования с правительством. Тогда процедура импичмента не прошла при голосовании из-за поддержки Зурабишвили депутатами от оппозиции», - заявил Папуашвили.

Спикер добавил, что новые нарушения главой государства положений Конституции вынудили правящую партию начать процедуру импичмента повторно.

Папуашвили подчеркнул, что депутаты направят новый иск в Конституционный суд. После его решения вынесут предложение об импичменте на голосование в новый парламент. В таком случае срок полномочий Зурабишвили, который истекает до конца года, сократится на один месяц. Поэтому новые выборы главы Грузии пройдут в ноябре или декабре.

Президент Грузии часто отказывалась принимать принятые правящей партией законопроекты. В последний раз Зурабишвили вернула в парламент закон о запрете ЛГБТ*. Но не стала накладывать вето, оставив право подписать документ главе правительства.

В конце прошлой недели исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе опроверг слухи о готовности парламентского большинства признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Появление подобных сообщений он назвал провокацией, за которой стоят оппозиционные партии.

*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Правящая партии «Грузинская мечта» перезапустит процедуру импичмента против президента республики Саломе Зурабишвили, потому что она продолжила свои заграничные поездки без согласования с главой правительства. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Грузия
07 октября 2024, 11:56
ЦИК озвучил результаты референдума о строительстве АЭС в Казахстане
РИА «Новости»
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На референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане проголосовали 63,6% жителей республики, из них 71,12% — за возведение объекта. Данные Центризбиркома привел «Sputnik Казахстан».

В абсолютных цифрах голос за строительство АЭС отдали 5 561 937 жителей Казахстана. Референдум признали состоявшимся.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что, если эту идею одобрят на референдуме, проектировать АЭС должен консорциум из мировых компаний.

При этом Казахстан отказался резервировать бензин в России на осенний период. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев напомнил, что республика каждый год резервирует 50-70 тысяч тонн топлива и дает операторам возможность импортировать в случае дефицита.

На референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане проголосовали 63,6% жителей республики, из них 71,12% - за возведение объекта. Данные Центризбиркома привел «Sputnik Казахстан».

Казахстан Строительство АЭС Референдум
07 октября 2024, 10:01
Болгар объяснила публикацию старых фото с Дуровым защитой от «заведомой лжи»
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Представляющаяся матерью троих детей основателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар опубликовала фотографии из семейного архива в ответ «на ложь про их деловые отношения» со стороны предпринимателя. Об этом она заявила газете The New York Times.

«Я представила эти снимки как раз в тот день, когда Михаил Равдоникас, так называемый spokesman Павла, дал заведомо ложную информацию журналистам», - сказала Болгар.

Женщина отметила, что в общей сложности провела с Дуровым 10 лет, из которых половину они прожили в одной квартире, а вторую половину встречались несколько месяцев в году.

«Показала фотографии из личного архива исключительно с целью защитить от заведомой лжи собственную репутацию», - добавила она.

Ранее представитель Дурова заявил, что предприниматель и Болгар никогда не были парой. При этом Дуров отправлял женщине деньги на содержание детей, которые она тратила их на предметы роскоши.

Фото Павел Дуров
07 октября 2024, 07:36
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
РИА «Новости»
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Белоруссия высоко ценит позицию России, нацеленную на развитие взаимовыгодных отношений стран. Об этом в поздравлении с днем рождения к российскому коллеге Владимиру Путина заявил президент республики Александр Лукашенко, слова привела его пресс-служба.

«Ваша личная ответственность за судьбу Отчизны и народа, глубокое понимание исторической миссии России стали надежным залогом укрепления ее суверенитета и государственности, наращивания международного авторитета и социально-экономического потенциала», - отметил Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что в республике очень ценят принципиальный настрой Путина на дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства и союзничества государств, которые способствовали значительной активизации экономической интеграции.

Лукашенко пожелал Путину долголетия, счастья, доброго здоровья, успехов в деятельности на благо российского народа и России.

Путину 7 октября исполнилось 72 года.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин
07 октября 2024, 04:59
Судно с удобрениями из России не пустили в порты ЕС для ремонта
РИА «Новости»
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Судно MV Ruby с грузом аммиачной селитры на борту не пускают в европейские порты для ремонта из-за угрозы взрыва. Судно следует из порта Кандалакша в Мурманской области в Африку, об этом сообщило американское издание The New York Times.

Судно принадлежит мальтийской компании Ruby Enterprise, на его борту находится около 20 тонн нитрата аммония, используемого в производстве удобрений. В рейсе судно село на мель и получило повреждения.

В норвежском потру его осмотрели 1 сентября и перенаправили в другой порт на ремонт. Но с тех пор ни один порт не принимает судно якобы из-за опасения, что груз может взорваться. Прецедентом послужила катастрофа в Ливане в 2020 году, когда в порту Бейрута взорвалось 2,75 тысячи тонн нитрата аммония. По информации NYT, MV Ruby перевозит в 7,5 раз больше взрывоопасного вещества.

Взрывы Европа Россия Удобрения Ливан

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