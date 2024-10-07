Президенту Грузии пригрозили импичментом за поездки за границу

Он подчеркнул, что сама процедура запуска импичмента станет символической, потому что окончательное решение примет новый состав парламента, который соберется на первое заседание после выборов 26 октября.

«Конституционный суд Грузии в прошлом году объявил Саломе Зурабишвили нарушителем 52-й статьи Конституции, которая запрещает президенту осуществлять зарубежные визиты без согласования с правительством. Тогда процедура импичмента не прошла при голосовании из-за поддержки Зурабишвили депутатами от оппозиции», - заявил Папуашвили.

Спикер добавил, что новые нарушения главой государства положений Конституции вынудили правящую партию начать процедуру импичмента повторно.

Папуашвили подчеркнул, что депутаты направят новый иск в Конституционный суд. После его решения вынесут предложение об импичменте на голосование в новый парламент. В таком случае срок полномочий Зурабишвили, который истекает до конца года, сократится на один месяц. Поэтому новые выборы главы Грузии пройдут в ноябре или декабре.

Президент Грузии часто отказывалась принимать принятые правящей партией законопроекты. В последний раз Зурабишвили вернула в парламент закон о запрете ЛГБТ*. Но не стала накладывать вето, оставив право подписать документ главе правительства.

В конце прошлой недели исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе опроверг слухи о готовности парламентского большинства признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Появление подобных сообщений он назвал провокацией, за которой стоят оппозиционные партии.

*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Правящая партии «Грузинская мечта» перезапустит процедуру импичмента против президента республики Саломе Зурабишвили, потому что она продолжила свои заграничные поездки без согласования с главой правительства. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил спикер парламента Шалва Папуашвили.