06 июля 2024, 08:22

Президентом Ирана избрали бывшего министра здравоохранения

РИА «Новости»
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По подсчетам 100% голосов на внеочередных президентских выборах в Иране победил кандидат от реформаторского крыла, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан. Об этом сообщило агентство Tasnim News.

Иранский избирком объявил, что явка на 14-е президентские выборы составила 49,8%. Пезешкиан набрал 16 384 403 голоса. Его соперник, бывший секретарь Высшего совета безопасности, консерватор Саид Джалили - 13 538 179 голосов. Реформатор станет девятым президентом республики.

Выборы назначили после гибели в авиакатастрофе предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси. Четыре человека выдвинули свои кандидатуры.

Среди них бывший глава МВД Мостафа Пурмохаммади и председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф. В первом туре Пезешкиан обошел Джалили. Однако ни один из политиков не набрал половины голосов, поэтому назначили второй тур.

Иран Выборы
06 июля 2024, 07:37
Систему ПВО из FPV-дронов успешно испытали в России
РИА «Новости»
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В России успешно испытали систему охраны инфраструктурных объектов, в которой применятся FPV-дроны. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, мероприятия состоялись на одном из действующих российских гражданских аэродромов, не отрывая объект от рутинной повседневной работы.

«Наша система охраны FPV-ПВО - это специальная подготовка пилотов охраны и и необходимое наземное оборудование, а не только дроны с „пушкой“. Мы провели все необходимые испытания, но чтобы объект функционировал в штатном режиме. Убедились в радиотехнической совместимости систем аэродрома и FPV-системы», - сказал гендиректор ЦКБР.

Кузякин добавил, что сотрудников аэродрома обучили управлять системой FPV, которая помогает физическому уничтожению «нарушителей» как в воздухе, так и на земле.

Днем ранее ВС России сбили 50 украинских беспилотников над тремя регионами России в течение ночи.

Беспилотники Россия ПВО
06 июля 2024, 05:04
Байден признался в наличии преемника
РИА «Новости»
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Американский президент Джо Байден признался, что у него есть план по преемнику, при этом заявив о желании самостоятельно бороться за пост главы государства на ноябрьских выборах. Его слова привело РИА «Новости».

«У нас есть планы преемственности. Для чего мне сейчас нужен план преемственности? Вы знаете, я имею в виду… в любом случае», - сказал президент.

При этом глава государства заявил, что готов к новому президентскому сроку и в очередной раз отказался сниматься с предвыборной гонки.

На вопрос журналиста о том, сможет ли Байден одержать победу над Трампом, он трижды воскликнул слово «Да».

При этом после неудачных дебатов американского лидера с его политическим противником и конкурентом Дональдом Трампом в штабе Демократической партии задумались о смене кандидата на предстоящих выборах. Но сам действующий президент отказывается выходить из предвыборной гонки.

Ранее Байден снова допустил оплошность, назвав себя в радиоинтервью «чернокожей женщиной».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
06 июля 2024, 04:35
Спонсоры демократов предложили заплатить за уход Байдена
РИА «Новости»
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Группа спонсоров Демократической партии заявила о готовности пожертвовать два миллиона долларов, если действующий президент США Джо Байден выйдет из предвыборной гонки. Об этом написала газета Washington Post.

«Бывший генеральный директор Intuit и PayPal Билл Харрис сказал, что он возглавляет небольшую группу спонсоров демократов, которые пообещали два миллиона долларов, чтобы помочь профинансировать президентские дебаты среди потенциальных кандидатов, если президент Байден решит выйти из гонки», - говорится в статье.

По информации журналистов, указанная группа не выступает за конкретного кандидата на замену Байдена.

В то же время Харрис назвал вице-президента США Камалу Харрис «сильным кандидатом». Бизнесмен добавил, что начал действовать из-за слабого выступления Байдена на дебатах с Дональдом Трампом.

Ранее в американском Конгрессе призвали Байдена ответить, как он собирается выигрывать предстоящие президентские выборы.

США Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис Демократическая партия США
06 июля 2024, 04:07
Программа США МБР Setinel подорожала почти на 65 млрд долларов
РИА «Новости»
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Стоимость замены устаревших ядерных ракет США с 2020 года выросла почти до 160 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Стоимость программы ВВС (США) по замене устаревших ядерных ракет увеличилась с 95,8 приблизительно до 160 миллиардов долларов», - говорится в материале.

Источники агентства отметили, что замена межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III США обойдется приблизительно на 65 миллиардов евро больше с 2020 года.

Не исключено, что Пентагону даже придется сократить масштабы или сроки проекта. Кроме того, увеличение сметы расходов может повлиять и на другие инициативы ВВС США. В частности, на программу создания истребителя следующего поколения Air Dominance и разработку гиперзвукового оружия.

Аналитик Джо Чиринчионе ранее раскритиковал план кандидата в президенты Дональда Трампа по расширению существующих ядерных программ США. По его словам, такая инициатива может обернуться разжиганием гонки вооружений.

Ядерное оружие США Ракеты

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