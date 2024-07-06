Президентом Ирана избрали бывшего министра здравоохранения

В России успешно испытали систему охраны инфраструктурных объектов, в которой применятся FPV-дроны. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, мероприятия состоялись на одном из действующих российских гражданских аэродромов, не отрывая объект от рутинной повседневной работы.

«Наша система охраны FPV-ПВО - это специальная подготовка пилотов охраны и и необходимое наземное оборудование, а не только дроны с „пушкой“. Мы провели все необходимые испытания, но чтобы объект функционировал в штатном режиме. Убедились в радиотехнической совместимости систем аэродрома и FPV-системы», - сказал гендиректор ЦКБР.

Кузякин добавил, что сотрудников аэродрома обучили управлять системой FPV, которая помогает физическому уничтожению «нарушителей» как в воздухе, так и на земле.

Днем ранее ВС России сбили 50 украинских беспилотников над тремя регионами России в течение ночи.