Президента Монголии пригласили на празднование юбилея Победы в Москве

«Ждем вас, господин президент, в Москве в мае следующего года на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в России помнят и ценят помощь со стороны Монголии в адрес СССР в годы Великой Отечественной войны.

Также Путин пригласил монгольского коллегу на саммит БРИКС , который пройдет в Казани в октябре. По словам президента, это будет первое мероприятие такого уровня после расширения объединения. Хурэлсух принял это предложение.

Самолет Путина приземлился в аэропорту Улан-Батора 2 сентября. В центр монгольской столицы президент приехал на машине Aurus. Главу государства поприветствовали почетный караул и конная гвардия.