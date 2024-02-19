Президента Бразилии объявили персоной нон грата из-за сравнения войны в Газе с Холокостом

Кац вызвал посла Бразилии в Израиле Федерико Майеру для выговора. Глава ведомства заявил, что сравнение «справедливой войны Израиля» против ХАМАС со зверствами Адольфа Гитлера и нацистов - позор.

«Мы не забудем и не простим. Это серьезное антисемитское нападение. От моего имени и от имени граждан Государства Израиль - сообщите президенту Луле, что он нежелательная личность в Израиле», - подчеркнул он.

В социальной сети X телеканал сообщил, что Израиль объявил бразильского президента персоной нон грата.

Ранее власти США собирались отправить Израилю боеприпасы общей стоимостью несколько десятков миллионов долларов. Государство продолжает военные действия в Газе, несмотря на резкое осуждение его действий со стороны арабских стран. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. По данным на 10 февраля, числе погибших в Газе превысило 28 тысяч.