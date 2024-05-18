Президент Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах в Грузии

Суд избрал меру пересечения для 71-летнего Юрая Цинтулы, обвиняемого в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщило издание TA3.

Цинтулу заключили под стражу. Во время заседания мужчина признал свою вину. Уточняется, что он на законных основаниях хранил оружие более 30 лет.

Заседание суда состоялось в городе Пезинок на западе Словакии. Цинтулу доставили туда при повышенных мерах безопасности.

Фицо получил ранения во время стрельбы в городе Гандлова. Нападавшего удалось оперативно задержать. Глава правительства перенес несколько операций. Сейчас он находится в сознании, но его состояние остается тяжелым. Это не позволяет перевести его в столичную больницу.