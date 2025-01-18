18 января 2025, 16:54

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель впервые дал показания после ареста

Global Look Press
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Суд Западного округа Сеула провел заседание о законности выданного ордера на арест попавшего под процедуру импичмента президента Юн Сок Еля. Главу государства доставили из центра временного содержания для дачи показаний. Об этом сообщило агентство Yonhарп.

Представляющий интересы президента адвокат Юн Гап Гын, заявил, что его подзащитный ответил на все вопросы и объяснил решение о введении военного положения.

«Теперь мы будем спокойно ждать, пока суд не огласит свое решение», - подчеркнул адвокат.

По итогам судебного заседания президента Южной Кореи под конвоем доставили в центр временного содержания. Там он останется до оглашения решения. Это может быть арест, и тогда Юн Сок Еля переведут в тюрьму, либо выписанный ордер посчитают незаконным - и глава государства выйдет на свободу.

Президента Южной Кореи Юн Сок Еля задержали и отправили в центр временного содержания в минувшую среду, 15 января. Политику предъявили обвинение в мятеже из-за попытки ввести в стране военное положение.

В ходе общения со следователями глава государства отказался дать показания и запретил вести запись допроса.

Суд Южная Корея Аресты Военное положение в Южной Корее
18 января 2025, 16:47
Хуситы ударили по зданию Минобороны Израиля баллистической ракетой
Global Look Press
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Йеменские хуситы нанесли удар по зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Ививе баллистической ракетой «Зульфикар». Об этом представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил телеканалу Al Masirah.

Сформированные повстанцами вооруженные силы ударили по израильскому объекту после того, как было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, но до его вступления в силу.

Перемирие начнется в воскресенье, 19 января, в 08:30 по местному времени (09:30 по московскому). Палестинскому движению ХАМАС и Израилю удалось прийти к договоренности после 15 месяцев боевых действий.

Ранее ХАМАС согласился освободить 34 заложника в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в Газе. Однако палестинцам потребуется около недели, чтобы точно установить, живы ли заложники из предоставленного противником списка.

Израиль Ракеты Конфликт Израиля и Палестины
18 января 2025, 14:36
Трамп объявил о выпуске мемной криптовалюты в честь победы на выборах
Global Look Press
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Избранный президент США Дональд Трамп разместил на своих аккаунтах в социальных сетях рекламу мемной криптовалюты (мемкоина) $TRUMP в честь победы на выборах. В публикациях говорится, что все сторонники политика могут перейти по ссылке, чтобы купить виртуальную монету.

В посте нового американского лидера в социальной сети Truth Social отметили, что это первый официальный мемкоин Трампа.

«Пришло время отпраздновать все, за что мы боролись, - за победу! Получите свой $TRUMP прямо сейчас», - указали в сообщении.

Ниже приведена ссылка на сайт, где пользователям предложили купить виртуальную монету с оплатой по карте или при помощи других криптовалют.

В выходных данных страницы говорится, что мемкоин предназначен для выражения поддержки и взаимодействия с идеалами и убеждениями, которые заключаются в символе $TRUMP, и не рассматривается в качестве инвестиции.

Пока неизвестно, сам Трамп разместил это сообщение или нет. Но эта публикация появилась во всех социальных сетях американского лидера, которые он ведет.

В отличие от ценных криптовалют Bitcoin или Ethereum, мемные монеты редко имеют большую ценность. Их курс могут искусственно раскрутить при помощи социальных сетей, но с такой же скоростью цены на мемкоины падают, и владельцы теряют свои деньги.

Новый президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании пообещал смягчить регулирование криптовалют. Он объявил о создании специального президентского совета по цифровым деньгам , который возглавит бывший игрок в американский футбол Роберт Хайнс.

США Криптовалюты Дональд Трамп
18 января 2025, 14:14
Главное условие успешных переговоров Путина и Трампа назвали на Западе
РИА «Новости»
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Для успешных переговоров избранного президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина первый должен осознать, что Россия победила на Украине. Об этом на странице в социальной сети X сообщил профессор Хельсинкского университета геополитический эксперт Туомас Малинен.

По его словам, ситуация в украинском конфликте развернулась в ту сторону, что от желания самой России зависит глубина продвижения российских войск на Украине. Поэтому Западу приходится с этим фактом считаться.

«Это факт и отправная точка для мирных переговоров», - написал Малинен.

Заместитель министра иностранных дел России Юрий Ушаков заявлял, что страна пока не вступила в контакт с американской стороной для организации переговоров между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Дипломат подчеркнул, что подготовку переговоров лидеров двух стран обычно проводят на уровне администраций по закрытым каналам.

США Дональд Трамп Россия Запад Владимир Путин
18 января 2025, 13:13
Оспа обезьян добралась до Азербайджана
РИА «Новости»
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В Азербайджане выявили первый случай случая заражения оспой обезьян. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

По данным ведомства, заболевание зафиксировали у 22-летнего местного жителя, вернувшегося из туристической поездки в одну из зарубежных стран, где он находился с 2 по 11 января. О какой именно стране идет речь, не уточняется.

Спустя несколько дней после возвращения мужчина обратился в одну из клиник в Баку. У него появились высыпания в области половых органов, повысилась температура тела, начались мышечные боли и увеличились лимфатические узлы.

Врач выяснили, что азербайджанец контактировал с человеком с сыпью во время поездки в другую страну. Результат ПЦР-теста на вирус оспы обезьян дал положительный ответ, мужчину госпитализировали.

У контактировавших с заболевшим членов семьи симптомы не проявились, их обеспечили медикаментами и назначили профилактическое лечение.

В начале января первый случай заражения штаммом оспы обезьян выявили во Франции.

Оспа обезьян Азербайджан

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