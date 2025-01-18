Президент Южной Кореи Юн Сок Ель впервые дал показания после ареста
Суд Западного округа Сеула провел заседание о законности выданного ордера на арест попавшего под процедуру импичмента президента Юн Сок Еля. Главу государства доставили из центра временного содержания для дачи показаний. Об этом сообщило агентство Yonhарп.
Представляющий интересы президента адвокат Юн Гап Гын, заявил, что его подзащитный ответил на все вопросы и объяснил решение о введении военного положения.
«Теперь мы будем спокойно ждать, пока суд не огласит свое решение», - подчеркнул адвокат.
По итогам судебного заседания президента Южной Кореи под конвоем доставили в центр временного содержания. Там он останется до оглашения решения. Это может быть арест, и тогда Юн Сок Еля переведут в тюрьму, либо выписанный ордер посчитают незаконным - и глава государства выйдет на свободу.
Президента Южной Кореи Юн Сок Еля задержали и отправили в центр временного содержания в минувшую среду, 15 января. Политику предъявили обвинение в мятеже из-за попытки ввести в стране военное положение.
В ходе общения со следователями глава государства отказался дать показания и запретил вести запись допроса.