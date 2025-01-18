Президент Южной Кореи Юн Сок Ель впервые дал показания после ареста

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Представляющий интересы президента адвокат Юн Гап Гын, заявил, что его подзащитный ответил на все вопросы и объяснил решение о введении военного положения.

«Теперь мы будем спокойно ждать, пока суд не огласит свое решение», - подчеркнул адвокат.

По итогам судебного заседания президента Южной Кореи под конвоем доставили в центр временного содержания. Там он останется до оглашения решения. Это может быть арест, и тогда Юн Сок Еля переведут в тюрьму, либо выписанный ордер посчитают незаконным - и глава государства выйдет на свободу.

Президента Южной Кореи Юн Сок Еля задержали и отправили в центр временного содержания в минувшую среду, 15 января. Политику предъявили обвинение в мятеже из-за попытки ввести в стране военное положение.

В ходе общения со следователями глава государства отказался дать показания и запретил вести запись допроса.