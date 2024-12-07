07 декабря 2024, 08:20

Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения

РИА «Новости»
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Южнокорейский президент Юн Сок Ель извинился за введение военного положения в стране и пообещал не использовать этот инструмент на предстоящем голосовании в парламенте по импичменту. Слова главы государства привело агентство Yonhap.

«Юн извиняется перед населением, что объявление военного положения вызвало для населения неудобства и беспокойство. Второго военного положения не случится», - говорится в обращении президента.

Сок Ель подчеркнул, что за введение военного положения готов понести законную ответственность.

«В будущем доверю своей партии стабилизировать политическую ситуацию, в том числе по поводу моего срока на посту», - отметил он.

Ранее стали известны сроки голосования по импичменту президента Южной Кореи. По закону депутаты парламента должны рассмотреть его в течение 24-72 часов, то есть не позднее 7 декабря.

Южная Корея Военное положение в Южной Корее
07 декабря 2024, 07:30
Страна БРИКС отмежевалась от идеи единой валюты
РИА «Новости»
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Индия не совершала шагов в сторону дедолларизации, но надеется снизить риски при использовании лишь одной валюты во внешней торговле. Об этом Bloomberg сообщил глава индийского Резервного банка Шактиканта Дас.

Таким образом, он отреагировал на угрозы победившего на выборах президента США Дональда Трампа ввести пошлины 100% на товары стран БРИКС в случае попыток создания единой альтернативной доллару валюты.

Дас подчеркнул, что объединение не принимало таких решений, а идею выдвинул лишь один участник блока.

«Сомневаемся в реализации такого плана, потому что нужно учитывать географическое распределение стран-членов. В этом серьезное отличие от Еврозоны, в БРИКС есть географическую смежность», - добавил глава индийского Резервного банка.

Президент России Владимир Путин ранее напомнил Трампу, что доллар начали использовать как инструмент политической и даже вооруженной борьбы.

Индия Доллары США БРИКС
07 декабря 2024, 02:58
Байден назвал число американских солдат в Европе для сдерживания России
РИА «Новости»
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В странах Европы находятся 80 тысяч американских военнослужащих. Их направили туда якобы с целью сдерживания российской агрессии. Об этом президент США Джо Байден заявил в письменном уведомлении конгрессу, сообщило РИА «Новости».

«Около 80 тысяч военнослужащих вооруженных сил США направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе», - отметил он.

Причиной их пребывания там Байден назвал якобы сдерживание предполагаемой агрессии со стороны России. Помимо стран НАТО американские солдаты размещены в Косове, Саудовской Аравии, Иордании и в Ливане.

Ранее помощник госсекретаря Брайан Николс подтвердил на саммите G20 в Бразилию, что США разрешили Украине наносить удары ракетами ATACMS по российским территориям.

Вечером 21 ноября президент Владимир Путин в своем обращении напомнил, что у России есть право применить оружие против военной инфраструктуры стран НАТО, использующих свое вооружение против нее.

США Европа Джо Байден
07 декабря 2024, 02:24
Защита границы или подготовка солдат? Что делают бойцы «Вагнера» в Белоруссии
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Обученные бойцами ЧВК «Вагнер» силовики в Белоруссии готовы дать отпор украинским диверсантам. Командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой рассказал ведущей 360.ru Екатерине Малашенко, чем занимаются его коллеги в братской республике.

Он напомнил, что одна часть группировки ушла в Африку, другая - в Белоруссию. Бойцы находятся там уже год и три месяца. Луговой сообщил, что они обучают коллег из Союзного государства.

«Методично, системно занимаются подготовкой всех силовых структур. И МВД, и военных подразделений», - рассказал командир.

Луговой назвал бойцов ЧВК «Вагнер» лучшими педагогами. Он выразил уверенность, что благодаря сотрудничеству с ними белорусские службы дадут достойный отпор потенциальному противнику.

«Поэтому, думаю, что белорусские ребята уже готовы к возможной встрече. Я не исключаю», - сказал он.

Тему укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии обсудили участники заседания Высшего госсовета Союзного государства. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко заключили договор о взаимных гарантиях безопасности и анонсировали размещение ракетного комплекса «Орешник».

Белоруссия Военные Союзное государство
07 декабря 2024, 00:59
В Австрии перестали выпускать знаменитые конфеты «Моцарт»
Freepik
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Завод Mirabell, который производил названные в честь композитора Вольфганга Моцарта конфеты, закрывается в Австрии. Об этом сообщила газета Kurier.

Последняя партия конфет Mirabell Mozartkugel отправилась в контейнер для сбора 5 декабря.

Завод в Гредиге закрывает производство спустя 127 лет. Раньше там производили свыше 12 тонн сладостей, однако в последние несколько лет выпускали не больше одной тонны в год. До конца работы завода в производстве остались три продукта - Mozartkugeln, Mozarttaler и Milkkettes. Американская компания-владелец Mondelez перенесет производство в другую страну.

Скандинавские компании отказываются работать с американским производителем кондитерских изделий Mondelez International из-за его нежелания уходить с российского рынка. Производителю печенья Oreo объявили бойкот несколько скандинавских организаций.

Австрия Заводы Продукты

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