Президент Узбекистана посетит Россию и проведет переговоры с Путиным 5–7 октября

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В Москве главы двух государств проведут переговоры. Кроме того, узбекский лидер встретится в председателем правительства России Михаилом Мишустиным. На повестке дня - вопросы «дальнейшего углубления» стратегического партнерства и союзничества Российской Федерации и Узбекистана и в особенности практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.

Кроме того, программа визита предусматривает поездку Шавката Мирзиеева в Татарстан на переговоры с главой республики Рустамом Миннихановым.

Ранее, 2 октября, президент Владимир Путин встретился с лидером Республики Северная Осетия - Алания Сергеем Меняйло. Они обсудили социально-экономическое развитие региона. Меняйло также рассказал о том, как на его территории поддерживают спецоперацию.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев нанесет официальный визит в Россию 5–7 сентября по приглашению лидера страны Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Мирзиеева.