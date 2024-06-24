Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане

«Мирзиеев направил телеграмму <…> Путину с глубокими соболезнованиями в связи с террористическими актами в городах Дербенте и Махачкале, приведшими к многочисленным жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц», - указал он.

По словам Асадова, Мирзиеев решительно осудил теракты в Дагестане. Президент Узбекистана заявил о готовности продолжать активное взаимодействие соответствующих структур в борьбе с этими вызовами.

Соболезнования в связи с терактами выразил и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он направил Путину телеграмму, в которой осудил произошедшее в Дагестане. Токаев предложил российскому лидеру помощь по расследованию терактов.