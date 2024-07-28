Президент Турции заявил, что страна может «войти» в Израиль

«Мы должны быть сильными <…> Как мы вошли в Карабах, как мы вошли в Ливию, так поступим и ними (с Израилем - прим. ред.). Нет ничего, что мы не можем сделать», - сказал президент страны.

Он обратил внимание на большие достижения оборонной промышленности государства. Лидер объяснил, что если бы они были еще больше, то израильской армии не удалось бы напасть на Палестину.

Ранее Эрдоган сравнил действия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с поступками Адольфа Гитлера. По его мнению, израильский политик совершил «преступления против человечности» в Секторе газа. Президент в Турции выразил уверенность, что атаки на анклав выходят за рамки толерантности.