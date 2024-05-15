15 мая 2024, 05:46

Президент Турции собрал экстренное совещание из-за новостей о госперевороте

РИА «Новости»
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное заседание с главами разведки и минюста после сведений своего товарища, лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о вероятной попытке государственного переворота, который подготавливают среди правоохранительных органов. Об этом сообщило издание Türkiye.

«Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели», - сказано в публикации.

Как отметил Бахчели, речь идет о заговоре против правительства, поэтому отстранение ряда полицейских не разрешит ситуацию. На заседании партии в парламенте соратник Эрдогана заявил о вероятности повторения попытки госпереворота 2016 года.

В Турции большой общественный резонанс вызвало увольнение некоторых работников полиции в Управлении безопасности Анкары. Их обвинили в сотрудничестве с преступной организацией «Айхан Бора Каплан». Дома этих сотрудников обыскали.

Ранее Эрдоган отменил запланированный визит в США и встречу с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, это пришлось сделать из-за плотного графика обоих президентов. Сначала поездку турецкого лидера назначили на 9 мая, но потом перенесли на поздний срок, который будет «более удобен для обеих сторон».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное заседание с главами разведки и минюста после сведений своего товарища, лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о вероятной попытке государственного переворота, который подготавливают среди правоохранительных органов. Об этом сообщило издание Türkiye.

США Турция Реджеп Эрдоган
15 мая 2024, 06:33
«Думаю, у него проблемы». Байден оскорбил Трампа на мероприятии в Вашингтоне
Global Look Press
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Президент США Джо Байден на гала-концерте Азиатско-Тихоокеанского Американского института исследований конгресса в Вашингтонском конференц-центре назвал своего соперника на выборах, республиканца Дональда Трампа неудачником. Об этом сообщила газета The Hill.

Он ответил на критику оппонента по поводу миграционного кризиса. По словам Байдена, конгресс в начале 2024 года приблизился к принятию всеобъемлющего закона об иммиграции, пока не вмешался Трамп.

«Этот законопроект получил большинство, двухпартийный законопроект, получил поддержку большинства в палате представителей и сенате, но мне сказали, что другой парень, тот неудачник. <…> Я думаю, у него проблемы», - заявил демократ.

Трамп, по словам Байдена, попросил соратников по партии заблокировать этот законопроект в сенате, потому что это ознаменовало бы победу его соперника. Американский президент призвал республиканцев действовать вопреки пожеланиям своего выдвиженца на выборах.

Байден приказал помощникам в рамках предвыборной кампании выставить Трампа невменяемым. Однако американцы усомнились в ментальном здоровье самого демократа.

США Конгресс США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
15 мая 2024, 05:08
Boeing Трампа столкнулся с другим самолетом во Флориде
РИА «Новости»
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Самолет бывшего американского лидера Дональда Трампа Boeing 757 столкнулся с бизнес-джетом в аэропорту во Флориде. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на знакомый с ситуацией источник.

Самолет бывшего американского лидера Дональда Трампа Boeing 757 столкнулся с бизнес-джетом в аэропорту во Флориде. Об этом сообщило агентство Reuters , сославшись на знакомый с ситуацией источник.

Собеседник заявил журналистам, что воздушный транспорт Трампа в ходе руления в аэропорту Уэст-Палм-Бич задел крылом припаркованный самолет. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) начало расследование.

Ранее действующий лидер Штатов Джо Байден чуть не рухнул во время спуска по трапу самолета в Детройте. Когда политик выходил, то споткнулся и начал терять равновесие. В итоге ему удалось удержаться на ногах и лидер продолжил спускаться.

Трамп считает Байдена жуликом и посмешищем. Он отмечал, что действия демократа на должности президента привели к хаосу и кровопролитию.

Авиация Флорида Дональд Трамп Самолеты Boeing Джо Байден
15 мая 2024, 01:35
Небензя назвал бессмысленным присутствие представителей МУС в Совбезе ООН
РИА «Новости»
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Россия считает бессмысленным присутствие в стенах Совета безопасности представителей Международного уголовного суда (МУС) ООН. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, его слова передало РИА «Новости».

«Не видим смысла их присутствия в стенах Совета безопасности представителя этой марионеточной инстанции, открыто обслуживающей интересы западных государств. Никакого отношения к правосудию МУС не имеет», - сказал он.

В качестве основания для российской оценки Небензя привел пример деятельности МУС в Ливии. После изучения доклада суда по ситуации в стране стало известно, что к концу 2025 года следствие планирует закончить расследование.

Небензя подчеркнул, что разбирательство заняло около 14 лет, за эти годы суд отправил 27 докладов Совбезу, большая часть которых была направлена на объяснение, «почему расследование идет неудачно».

Ранее Василий Небензя призвал найти причастных к обнаруженным массовым захоронениям в секторе Газа. Дипломат отметил, что по этому поводу необходимо провести международное разбирательство.

Суд Россия ООН
14 мая 2024, 23:42
Гутерриш написал Путину после инаугурации российского лидера
РИА «Новости»
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту России Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Заместитель официального представителя главы международной организации Фархан Хак отказался раскрывать содержание послания, но подтвердил его отправку.

«Письмо ушло», - сказал он.

По его словам, это стандартная процедура - такие письма генсек Организации Объединенных Наций отправляет лидерам стран, победивших на выборах, после их инаугурации.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев обвинил послов стран НАТО и ЕС , которые не посетили инаугурацию президента России Владимира Путина, в следовании двойным стандартам и нарушении норм дипломатии.

Дипломатия Россия Владимир Путин ООН Выборы

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