Президент Турции Эрдоган заявил о желании присоединить ряд городов Сирии

«Города, которые сейчас мы называем Идлиб, Алеппо, Ракка и Дамаск, станут нашими провинциями, как Хатай, Антеп и Урфа!» - заявил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что намерен пересмотреть итоги Первой Мировой войны, по итогам которых пять османских провинций были отделены из состава Османской империи (ныне - Турции).

Ранее президент Турции заявил, что страна последовательно и целенаправленно выступала за выстраивание прогрессивного диалога между враждующими сторонами и мирное урегулирование любых конфликтов. По его словам, бывший президент Сирии Башар Асад лишился власти в результате отказа сотрудничать с Турцией.