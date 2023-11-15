Президент Турции Эрдоган заявил, что Израиль терроризирует Газу

Запрет на экспорт станков и химикатов. ЕС подготовил 12-й пакет антироссийских санкций

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Евросоюз подготовил 12-й пакет санкций против России. Он коснется введения новых запретов на экспорт товаров, ужесточения уже принятых мер и включения в черный список физлиц. Агентство Bloomberg написало, что ЕС намерено запретить продажу РФ станков и химикатов.

ЕС предлагает запретить ввозить на территорию России литиевые батареи, термостаты, двигатели для БПЛА. Также в рамках нового пакета рестрикций будет запрещен импорт жидкого пропана, видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявлял о планах представить 15 ноября свои предложения по 12-му пакету антироссийских санкций. Его согласовывали почти пять месяцев.

Политолог Александр Дудчак отметил, что новые запреты в основном направлены на пресечение обхода ранее введенных санкций. В ЕС поработали над списком компаний, которые помогают перевозить нефть.

Новый пакет антироссийских санкций также коснется ряд физлиц и алмазов. Последнее приведет к обвалу стоимости камней и замещению природных минералов синтетикой, а участники рынка быстро потеряют свой бизнес.