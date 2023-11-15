15 ноября 2023, 13:58

Президент Турции Эрдоган заявил, что Израиль терроризирует Газу

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством». Его слова привело РИА «Новости».

«Израиль терроризирует Газу», - подчеркнул Эрдоган в ходе выступления в парламенте.

Турция направила в Международный уголовный суд (МУС) иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В документе главу израильского правительства обвинили в геноциде жителей Палестины.

Ранее Эрдоган призвал страны Запада и Ближнего Востока «надавить» на власти Израиля и палестинское движение ХАМАС, чтобы те начали мирный диалог по прекращению огня. По словам турецкого лидера, к организации переговоров нужно привлечь, Египет, страны Персидского залива и США.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась утром 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили по территории Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ в ответ объявил контртеррористическую операцию «Железные мечи» и стал наносить удары по сектору Газа.

Турция Израиль Реджеп Эрдоган
15 ноября 2023, 14:02
Запрет на экспорт станков и химикатов. ЕС подготовил 12-й пакет антироссийских санкций
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Евросоюз подготовил 12-й пакет санкций против России. Он коснется введения новых запретов на экспорт товаров, ужесточения уже принятых мер и включения в черный список физлиц. Агентство Bloomberg написало, что ЕС намерено запретить продажу РФ станков и химикатов.

ЕС предлагает запретить ввозить на территорию России литиевые батареи, термостаты, двигатели для БПЛА. Также в рамках нового пакета рестрикций будет запрещен импорт жидкого пропана, видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявлял о планах представить 15 ноября свои предложения по 12-му пакету антироссийских санкций. Его согласовывали почти пять месяцев.

Политолог Александр Дудчак отметил, что новые запреты в основном направлены на пресечение обхода ранее введенных санкций. В ЕС поработали над списком компаний, которые помогают перевозить нефть.

Новый пакет антироссийских санкций также коснется ряд физлиц и алмазов. Последнее приведет к обвалу стоимости камней и замещению природных минералов синтетикой, а участники рынка быстро потеряют свой бизнес.

Европа Санкции Россия Евросоюз
15 ноября 2023, 13:57
Франция выдала ордер на арест президента Сирии
РИА «Новости»
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Французский суд выдал ордера на арест президента Сирии Башара Асада, его брата и других причастных к атаке химическим оружием в районе Восточной Гуты 10 лет назад. Их обвинили в военных преступлениях, сообщило AFP.

По уголовному делу о применении химоружия, преступлениях против человечества и соучастии в военных преступлениях выдали четыре ордера на арест. Кроме Башара Асада обвинили его брата, командующего Республиканской гвардией Сирии Махера Асада и двух генералов.

Организация по запрещению химического оружия зафиксировала самый крупный случай применения химоружия в Сирии 21 августа 2013 года в Восточной Гуте , пригороде Дамаска. Правозащитники заявили, что от снарядов с зарином погибли от 300 до 700 человек. Спустя четыре года по договоренности с умеренной оппозицией там создали зону деэскалации.

Власти Сирии не подтвердили применение химоружия. Башар Асад обвинил страны Запада в пренебрежении нормами международного права и краже нефти.

Суд Сирия Оружие Аресты Франция Химоружие
15 ноября 2023, 13:33
МИД России назвал неизбежным создание палестинского государства
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Создание суверенного палестинского государства в рамках урегулирования конфликта на Ближнем Востоке неизбежно. Такое заявление в интервью RT сделал глава МИД России Сергей Лавров.

Он добавил, что в обсуждениях будущего сектора Газа мало внимания уделяют созданию палестинского государства, соседствующего с Израилем.

«Нельзя покупать безопасность за счет отказа от создания палестинского государства и сокращения территории», - подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ призвал принять все необходимые меры для прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. После этого сторонам нужно вернуться к прямым переговорам, добавил Лавров.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ атаковал сектор Газа и объявил о полной блокаде палестинского анклава.

Днем 15 ноября Армия обороны Израиля сообщила о четырехчасовом прекращении огня на севере сектора Газа. Режим тишины продлится до 15:00 по московскому времени.

Сергей Лавров МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины
15 ноября 2023, 13:18
Кембриджский словарь назвал слово года
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Кембриджский словарь английского языка назвал словом 2023 года глагол «галлюцинировать», который используют при описании работы технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил сайт издательства университета.

«Сегодня Кембриджский словарь объявляет свое слово 2023 года: галлюцинировать», - отметили в пресс-релизе.

Этот глагол используют, когда требуется описать произведение ИИ «ложной информации». Сотрудники Кембриджского университета выбрали слово «галлюцинировать», потому что его новое значение продемонстрировало проблему споров на тему технологий.

Из-за развития искусственного интеллекта в языке появились новые термины, например, «большая языковая модель», GTP и другие. Некоторые из слов приобрели новое значение, связанное с ИИ, указали представители университета.

Ранее бизнесмен Илон Маск предсказал, что в будущем развитие технологий дойдет до такого уровня, что человечество сможет освободиться от необходимости работать. По его словам, ИИ усовершенствуется настолько, что люди будут заниматься делами только для личного удовлетворения.

Англия Искусственный интеллект Технологии

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