Президент Турции Эрдоган заявил, что Израиль терроризирует Газу
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством». Его слова привело РИА «Новости».
«Израиль терроризирует Газу», - подчеркнул Эрдоган в ходе выступления в парламенте.
Турция направила в Международный уголовный суд (МУС) иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В документе главу израильского правительства обвинили в геноциде жителей Палестины.
Ранее Эрдоган призвал страны Запада и Ближнего Востока «надавить» на власти Израиля и палестинское движение ХАМАС, чтобы те начали мирный диалог по прекращению огня. По словам турецкого лидера, к организации переговоров нужно привлечь, Египет, страны Персидского залива и США.
Эскалация палестино-израильского конфликта началась утром 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили по территории Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ в ответ объявил контртеррористическую операцию «Железные мечи» и стал наносить удары по сектору Газа.