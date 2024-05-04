Президент Таджикистана отпразднует День Победы в Москве

«Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению [президента России] Владимира Путина примет участие в праздновании Дня Победы в Москве и неформальной встрече глав СНГ», - сообщил собеседник агентства.

На торжествах по случаю празднования 9 Мая будут присутствовать и другие зарубежные гости. Парад Победы на Красной площади посетят президент Лаоса Тхонглун Сисулит и глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Более девяти тысяч человек и 70 единиц техники примут участие в параде Победы в столице. Шествия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 25 городах. Всего в празднованиях задействуют около 150 тысяч человек и 2,5 тысячи образцов военной техники и вооружения.

Ранее 360.ru подготовил для читателей памятку о том, что запрещено проносить на парад. В списке оказались флаги, воздушные змеи и шары.