Президент США Байден пообещал спасти панголинов от вымирания

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Байден пригрозил Китаю санкциями за контрабанду панголинов. Редких млекопитающих используют в традиционной китайской медицине, хотя научных доказательств о пользе их чешуи нет. Американский лидер подчеркнул, что панголинов незаконно отлавливают чаще, чем «носорогов, слонов и тигров вместе взятых».

«США примут меры, необходимые для прекращения нелегальной торговли с целью спасения панголинов от вымирания», - отметил Байден.

Он обратился к администрации с требованием обсудить с Китаем ситуацию и добиться прекращения отлова и контрабанды редких зверей, даже если США придется ввести экономические санкции.

Ранее Байден оконфузился во время встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в Вашингтоне. Американский лидер случайно назвал его «Джо».