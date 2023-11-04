Президент США Байден пообещал спасти панголинов от вымирания
Президент США Джо Байден указал на важность спасения редких животных панголинов и поручил администрации добиваться от Китая остановки импорта вымирающих зверей. Послание американского лидера к конгрессу опубликовали на сайте Белого дома.
Байден пригрозил Китаю санкциями за контрабанду панголинов. Редких млекопитающих используют в традиционной китайской медицине, хотя научных доказательств о пользе их чешуи нет. Американский лидер подчеркнул, что панголинов незаконно отлавливают чаще, чем «носорогов, слонов и тигров вместе взятых».
«США примут меры, необходимые для прекращения нелегальной торговли с целью спасения панголинов от вымирания», - отметил Байден.
Он обратился к администрации с требованием обсудить с Китаем ситуацию и добиться прекращения отлова и контрабанды редких зверей, даже если США придется ввести экономические санкции.
Ранее Байден оконфузился во время встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в Вашингтоне. Американский лидер случайно назвал его «Джо».