Президент Швейцарии Берсе прибыл на саммит в Киев
Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев 25 ноября, чтобы принять участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности. Глава государства также планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом политик заявил в своем официальном аккаунте в соцсети Х.
«Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности», - написал Берсе.
По всей видимости, главу Швейцарии не смутила серия взрывов , которые прозвучали в украинской столице 25 ноября. Несколько из них зафиксировали около аэропорта Жуляны.
В Киеве до конца текущего года хотели провести саммит по вопросу урегулирования украинского конфликта. Однако вероятность его организации резко упала после эскалации на Ближнем Востоке. Газета The Wall Street Journal вовсе спрогнозировала провал планов руководства республики из-за возросших разногласий с государствами Запада.