Президент Швейцарии Берсе прибыл на саммит в Киев

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Новую серию взрывов зафиксировали на территории Киева. В нескольких районах украинской столицы пропало электричество. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

«Сегодня примерно с 05:00 утра (06:00 - по московскому времени) слышны сильные взрывы», - указал свидетель произошедшего.

По его словам, подобных интенсивных атак не было давно. Особенно сильно досталось территории около аэропорта Жуляны.

Еще один собеседник агентства уточнил, что в Киеве прозвучала новая серия взрывов в Печерском, Голосеевском районах и со стороны Жулян.

Люди также рассказали об исчезновении электроснабжения сразу в нескольких районах украинской столицы.

«В небе много дронов, что-то сбивают, взрывается, и уже в нескольких районах нет электричества», - указали киевляне.

Начальник военной администрации Киева Сергей Попко заявил о пожаре в нежилом здании города. Огонь, по его словам, вспыхнул после нескольких мощных взрывов. В жилых домах и 120 учреждениях столицы пропало электричество.