25 ноября 2023, 11:25

Президент Швейцарии Берсе прибыл на саммит в Киев

Global Look Press
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Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев 25 ноября, чтобы принять участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности. Глава государства также планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом политик заявил в своем официальном аккаунте в соцсети Х.

«Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности», - написал Берсе.

По всей видимости, главу Швейцарии не смутила серия взрывов , которые прозвучали в украинской столице 25 ноября. Несколько из них зафиксировали около аэропорта Жуляны.

В Киеве до конца текущего года хотели провести саммит по вопросу урегулирования украинского конфликта. Однако вероятность его организации резко упала после эскалации на Ближнем Востоке. Газета The Wall Street Journal вовсе спрогнозировала провал планов руководства республики из-за возросших разногласий с государствами Запада.

Владимир Зеленский Киев Украина Швейцария
25 ноября 2023, 11:04
Новая серия взрывов прогремела у аэропорта Жуляны в Киеве
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Новую серию взрывов зафиксировали на территории Киева. В нескольких районах украинской столицы пропало электричество. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

«Сегодня примерно с 05:00 утра (06:00 - по московскому времени) слышны сильные взрывы», - указал свидетель произошедшего.

По его словам, подобных интенсивных атак не было давно. Особенно сильно досталось территории около аэропорта Жуляны.

Еще один собеседник агентства уточнил, что в Киеве прозвучала новая серия взрывов в Печерском, Голосеевском районах и со стороны Жулян.

Люди также рассказали об исчезновении электроснабжения сразу в нескольких районах украинской столицы.

«В небе много дронов, что-то сбивают, взрывается, и уже в нескольких районах нет электричества», - указали киевляне.

Начальник военной администрации Киева Сергей Попко заявил о пожаре в нежилом здании города. Огонь, по его словам, вспыхнул после нескольких мощных взрывов. В жилых домах и 120 учреждениях столицы пропало электричество.

Взрывы Киев Украина
25 ноября 2023, 10:40
Пожар вспыхнул в нежилом помещении Киева после серии взрывов
Unsplash
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В нежилом помещение Киева произошел пожар после серии взрывов. На территории украинской столицы объявили воздушную тревогу, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале.

«В результате отражения атаки на Киев в Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении», - указал он.

По словам Попко, огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигналы тревоги включили в Киеве и Киевской области.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило о серии взрывов в Киеве , произошедших 25 ноября.

Информацию подтвердили «Зеркало недели» и издание «Общественное».

Позже в Минэнерго Украины заявили, что после прозвучавших взрывов без света остались 120 учреждений. Кроме того, электричество исчезло в 77 жилых домах.

Пожары Взрывы Киев Украина
25 ноября 2023, 10:21
Около 500 россиян заметили на КПП «Рафах» в Газе
Global Look Press
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Эвакуации из сектора Газа на контрольно-пропускном пункте «Рафах» ожидают порядка 500 россиян. Об этом РИА «Новости» сообщил врач-уролог из анклава Ияд Салха, который прибыл в Москву из Каира.

«Перехода границы ожидают еще около 500 россиян, там много людей», - сказал он.

Салха отметил, что его путь из дома до КПП «Рафах» занял порядка трех суток. По словам врача, он видел множество трупов мирных жителей на выходе к гуманитарному коридору.

«Я работал в больнице „Назер“. Несмотря на отсутствие в ней военных, рядом с нами постоянно падали снаряды. Ситуация очень тяжелая, много убитых. Нас часто бомбили», - добавил он.

В пятницу, 24 ноября, в аэропорт прибыл очередной спецборт МЧС из Каира, который вывез на Родину 103 россиянина из палестинского анклава, среди них 47 детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что сектор Газа покинули порядка половины находившихся там граждан страны.

Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
25 ноября 2023, 10:03
Жилые дома и 120 учреждений обесточило в Киеве после взрывов
РИА «Новости»
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В Киеве после прозвучавших взрывов без света остались 120 учреждений и жилые дома. В Telegram-канале Минэнерго Украины сообщили, что повреждения получила воздушная линия электропередачи в столице и области.

«Утром 25 ноября во время масштабных обстрелов БПЛА в столице обесточило воздушную линию», - заявили в министерстве.

Без света в результате ЧП остались 77 жилых домов, а также 120 учреждений, которые расположены в центре города.

В украинском Минэнерго уточнили, что во время обстрела в Киевской области отключились воздушные линии мощностью 330 киловольт. По предварительным данным, это произошло из-за обстрела.

Специалисты уже приступили к восстановлению энергоснабжения.

По информации местных СМИ, взрывы прогремели в левобережном районе Троещина. В городе включили сигналы воздушной тревоги.

Взрывы Киев Украина

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