25 декабря 2023, 13:26

Президент Сербии получил неопровержимые доказательства причастности Запада к протестам — посол

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Президент Сербии Александр Вучич обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко отношения двух стран и причастность Запада к беспорядкам в Белграде. Дипломат заявил об этом по итогам встречи, сообщило РИА «Новости».

«У президента Сербии есть данные о том, что протесты в стране поддерживаются с Запада, эти данные неопровержимы», - сказал он.

Александр Боцан-Харченко сказал, что протесты спланировали извне для того, чтобы ослабить власть действующего президента из-за его нежелания присоединиться к антироссийским санкциям. Он заявил, что беспорядки организовали по принципу «майданных революций».

Несогласные с результатами выборов 17 декабря несколько раз устраивали в Белграде акции протеста. Они попытались 25 декабря прорваться к зданию администрации, но полиция остановила толпу. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за своевременно предоставленную информацию о готовящихся беспорядках. Представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности Запада к этим происшествиям.

Дипломатия Сербия Международные отношения Россия Беспорядки Запад
25 декабря 2023, 12:48
Профессор ВШЭ пояснила, почему протесты в Сербии «сдуются естественным путем»
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Протесты в Сербии спровоцировали выборы в парламент Белграда. Но эти беспорядки «сдуются» естественным путем после новогодних праздников. Об этом заявила профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина. Ее процитировал сайт Bfm.ru.

Она пояснила, что ровно неделю назад в Сербии прошли голосования на разных уровнях. Но протесты начались из-за результатов выборов в скупщину - парламент Белграда. Дело в том, что оппозиция и правящая коалиция получили примерно одинаковое количество голосов. При этом большинство в парламенте не может сформироваться. Для этого сторонам не хватает голосов коалиционных партнеров, с кем они могут объединиться.

Поэтому, по словам эксперта, оппозиция пытается добиться того, чтобы президент Сербии Александр Вучич согласился устроить вторые выборы. Для этого необходимо, чтобы больше людей приняли участие в голосовании. И для оппозиции важно, чтобы это большинство выбрало их. При этом для стимулирования людей и убеждения Вучича у протестующих есть всего четыре дня. Уже в пятницу, 29 декабря, все отправятся встречать Новый год.

«Потом в Сербии уйдут в празднование православного Рождества, и эта протестная сила сдуется естественным путем», - пояснила Энтина.

Происходящее сегодня в Белграде - способ оппозиции нагнетать ситуацию, чтобы создать соответствующую атмосферу у белградцев , заключила она.

Протесты Сербия Оппозиция ВШЭ Выборы
25 декабря 2023, 10:38
Запад уличили в попытках раскачать ситуацию в Сербии
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Коллективный Запад намеренно пытается раскачать ситуацию в Сербии. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники „майданных переворотов“», - указала дипломат.

По ее словам, единственно возможной реакцией на происходящее могут быть строгое следование конституции страны и уважение к выбору народа, проголосовавшего за национальные интересы Сербии.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за своевременное предупреждение о готовящихся беспорядках в Белграде. По ее словам, поначалу «остальные» восприняли это как дезинформацию и не приняли угрозу беспорядков всерьез, но в итоге именно российские данные позволили предотвратить протесты.

Активисты собрались у здания администрации Белграда 24 декабря. Полиция разогнала протестующих, 35 человек задержали.

Мария Захарова Протесты Сербия Запад МИД РФ
25 декабря 2023, 10:06
Египет предложил в три этапа разрешить конфликт в секторе Газа
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Власти Египта разработали трехэтапный план урегулирования палестино-израильского конфликта. Они предложили движению ХАМАС и правительству Израиля обменяться заложниками, сформировать новый кабмин сектора Газа и полностью прекратить боевые действия, сообщил The Times of Israel.

Египет, по информации издания, вынес на обсуждение новый план примирения. В него вошли три этапа. На первом стороны введут временный двухнедельный режим прекращения огня и освободят 40 заложников-израильтян в обмен на 120 заключенных-палестинцев.

На втором, по задумке египетской стороны, движение ХАМАС и Палестинская автономия заключат соглашение. Это позволит создать в секторе Газа и на Западном берегу Иордана технократическое палестинское правительство, которое проконтролирует восстановление анклава.

На третьем этапе Израиль и Палестина остановят боевые действия полностью. Египет рассчитывает, что ЦАХАЛ выведет танки из Газы , а ХАМАС освободит оставшихся заложников.

Тела пяти пленников нашли в подземном штабе ХАМАС в районе лагеря Джабалия. Израильские военные вскрыли тоннели, которые проходили под школой и больницей и вели к резиденции командира Северной бригады боевиков.

Израиль Египет Переговоры Конфликт Израиля и Палестины
25 декабря 2023, 09:24
Сербский премьер обратился к России
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Российские спецслужбы вовремя предупредили о готовящихся беспорядках в Белграде. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила их за это в эфире телеканала Pink.

«[Спецслужбы России] располагали всей этой информацией и поделились ей с нами, а мы со всеми остальными. И все остальные сказали - да ладно, нет, это российская дезинформация», - сказала она.

По словам Аны Брнабич, «остальные» не восприняли угрозу беспорядков всерьез, однако именно информация российских спецслужб помогла предотвратить протесты. Она поблагодарила Россию.

Протестующие собрались у здания администрации Белграда. Полиция разогнала их, выставила оцепление и задержала 35 человек. Президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обратился к нации. Он заявил, что страну пытались лишить независимости и суверенитета.

Сербия Россия Беспорядки

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