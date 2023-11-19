19 ноября 2023, 20:13

Президент Путин получил разговорник на португальском перед саммитом G20

РИА «Новости»
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Владимир Путин перед саммитом G20 в Бразилии получил в подарок португальский разговорник. Мероприятие состоится в следующем году. Об этом президент координационного совета БРИКС Висенте Барриентос сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер получил книгу на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге во время пленарного заседания. Ее подарил сам Барриентос.

«В ближайшее время будет проведена встреча „двадцатки“ в Бразилии. Я подумал, что господину президенту не помешало бы иметь с собой разговорник по португальскому языку. Я ему подарил книжку», - рассказал глава координационного совета БРИКС.

Ранее МИД сообщил, что Россия продолжила сотрудничество с Индией по вопросу организации саммитов. В ноябре в виртуальном формате состоится дополнительная встреча лидеров G20. Индия уже разослала приглашения лидерам других стран. Кремль уже начал подготовку к участию Владимира Путина в мероприятии.

Саммиты G20 Владимир Путин
19 ноября 2023, 20:36
Украину предупредили о риске «внезапного» майдана
Pixabay
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Новый майдан на Украине может начаться из-за провала украинской армии на фронте или ухудшения социально-экономического положения населения. Об этом сообщил украинский политолог Кость Бондаренко в интервью изданию «Страна.ua».

«Никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв. Возможно, обвинения в работе на Кремль уже не сработают», - заявил эксперт.

На данный момент настроения в отношении власти у украинского народа противоречивые. По словам Бондаренко, пока жители страны публично не критикуют руководство страны, однако «процветает кухонное диссидентство».

Президент Украины Владимир Зеленский уже опасался, что в стране произойдет новый майдан , который якобы организует Россия. Однако эксперты считают, что восстание внутри страны могут поднять сами украинцы, у которых копится скрытое недовольство из-за нынешней власти.

Владимир Зеленский Украина
19 ноября 2023, 20:06
Более 115 эвакуированных из Газы россиян вылетели в Москву
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Из Каира в Москву вылетели 117 эвакуированных из Газы россиян. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 доставляет 117 соотечественников в Россию», - передали в министерстве.

На борту их сопровождают медики и психологи. Всего из зоны конфликта удалось вывезти более 550 человек, в Россию уже доставили 408 человек.

Ранее эвакуированные жители Газы благодарили российских спасателей за помощь. Измаил Эль-Наджар рассказал, что сотрудники МЧС РФ не оставили его в беде, они буквально боролись за то, чтобы вывезти мужчину из зоны палестино-израильского конфликта. Эль-Наджар признался, что по-настоящему понял значение выражения «Русские своих не бросают».

МЧС РФ Россия Конфликт Израиля и Палестины
19 ноября 2023, 20:02
США захотели утвердить запрос помощи Украине и Израилю до конца года
Pxhere
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Конгресс США рассчитывает до конца 2023 года одобрить запрос администрации о выделении помощи и Украине, и Израилю. Об этом сообщили источники телеканала NBC.

«Лидеры конгресса надеются собрать дополнительный пакет для оказания помощи», - передал канал.

Также они рассчитывают внести улучшения в иммиграционную систему США к концу года. Палата представителей, возглавляемая республиканцами, уже приняла законопроект о помощи Израилю, но он включает значительные сокращения бюджета ряда федеральных ведомств. Белый дом и демократы в сенате отказались от инициативы.

Ранее Украина столкнулась с наихудшим из возможных сценариев получения помощи от Запада. Вопрос поставок для украинской стороны республиканцы фактически готовы отодвинуть.

При этом украинцы отказываются сражаться за свою страну и хотят ее покинуть. Американский обозреватель Моника Шоуолтер призналась, что это ее шокировало, ведь Запад выдавал миллиарды для Вооруженных сил Украины. Женщину возмутил тот факт, что жители Америки и других стран должны платить, когда украинцы даже не готовы постоять за Родину, а если и делают это, то насильно.

США Украина
19 ноября 2023, 19:50
Борт Sunexpress вылетел из Парижа без десятка пассажиров и пилота
Freepik
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Воздушное судно, пренадлежащее авиакомпании Sunexpress, вылетело из Франции в город Измир на западе Турции, случайно забыв 30 пассажиров и пилота. ЧП произошло в субботу в аэропорту Париж — Шарль-де-Голль, сообщило издание Airporthaber.

Воздушное судно, пренадлежащее авиакомпании Sunexpress, вылетело из Франции в город Измир на западе Турции, случайно забыв 30 пассажиров и пилота. ЧП произошло в субботу в аэропорту Париж - Шарль-де-Голль, сообщило издание Airporthaber.

По его данным, вылет рейса запланировали на 17:00, но его задержали на три часа. При этом информацию на табло регистрации к обозначенному времени не обновили.

Пассажиры во время проверки рейса в мобильном приложении увидели, что борт вылетел. С перевозчиком связаться не удалось. В результате на лайнер не смогли попасть 30 человек и пилот авиакомпании.

Самолет успешно приземлился в Измире. Сотрудники Sunexpress пока не высказались о ситуации, уточнило Airporthaber.

На днях летевший из Сочи в Челябинск Boeing авиакомпании «Победа» перед аварийной посадкой сделал шесть кругов над городом. При этом при заходе на второй пролет напуганные пассажиры начали рыдать, потому что командир экипажа ничего не сообщал.

Турция Париж Самолеты

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