Президент Польши не пропустил закон о финансировании государственных СМИ

«Я принял решение наложить вето на околобюджетный закон на 2024 год, в который вошли три миллиарда злотых на государственные СМИ. Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства. Общественные СМИ сначала надо честно и в соответствии с законом исправить», - заявил он.

Президент назвал попытку финансировать государственные СМИ «неприемлемой».

В Польше после прихода к власти оппозиции во главе с Дональдом Туском разгорелся скандал вокруг государственных средств массовой информации. Новое правительство уволило руководителей этих СМИ, а вместо них назначили наблюдательные советы, которые выберут новые правления. В национальном совете по теле- и радиовещанию эту ситуацию назвали грубым нарушением закона.

В четверг, 21 декабря, в офисе польского телеканала TVP произошла потасовка между депутатами партии «Право и справедливость» и адвокатом нового руководства канала.

Сейчас на новостном телеканале TVP1 показывают только художественные фильмы, а сайт службы новостей канала стал недоступен.