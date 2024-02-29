Президент Палестины прилетит в Москву

«Визит состоится после президентских выборов в России. Было приглашение посетить до, однако президент Аббас предложил президенту [Владимиру] Путину отложить визит до периода после завершения выборов», - сказал он.

Визит Махмуда Аббаса мог состояться в ноябре 2023 года, администрация сообщала о подготовке. Поездку отложили из-за обострения конфликта с Израилем.

Россия важна для Палестины, заявил директор политического департамента Организации освобождения государства Анвар Абдулхади. Он назвал страну опорой и сторонницей в борьбе палестинского народа и выразил сожаление о том, что ее не призвали посредничать при разрешении палестино-израильского конфликта.