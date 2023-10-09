Президент Палестины приедет в Россию

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«С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в страну», - сказал он.

В ответ на вопрос, возможны ли официальные контакты между Палестиной и Россией в ближайшем будущем, дипломат напомнил, что палестинские власти ценят позицию государства в вопросах урегулирования конфликта с Израилем. Последний раз Аббас был в России два года назад.

Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился 7 октября. Палестинские боевики выпустили несколько тысяч ракет. Во время атаки палестинцы расстреливали мирных жителей.

Жертвами нападения стали свыше 800 человек , четверо россиян пропали без вести, погиб один гражданин РФ. В ответ на атаку израильская авиация начала проводить массированные бомбардировки регионов сектора Газа. По данным на начало 2023 года, в анклаве проживали около 2,3 миллиона человек