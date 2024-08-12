Президент Палестины Аббас прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль уточнил, что Аббас останется в российской столице до среды, 14 августа.

Он пояснил, что Аббас встретится для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также с послами арабских стран.

По словам дипломата, основной темой встречи лидеров двух стран станет конфликт Палестины и Израиля, а также ситуация вокруг сектора Газа.

В последний раз личная встреча Путина и Аббаса прошла в Астане в 2022 году. При этом поездку палестинского лидера в Россию откладывали несколько раз. Сначала из-за развернувшихся боев между израильскими военными и боевиками ХАМАС в Газе, после помешали президентские выборы в России.