12 августа 2024, 19:50

Президент Палестины Аббас прибыл в Москву для переговоров с Путиным

РИА «Новости»
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Самолет президента Палестины Махмуда Аббаса приземлился в Москве. Ближневосточный политик прибыл для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил РБК со ссылкой на специального представителя российского лидера по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова.

Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль уточнил, что Аббас останется в российской столице до среды, 14 августа.

Он пояснил, что Аббас встретится для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также с послами арабских стран.

По словам дипломата, основной темой встречи лидеров двух стран станет конфликт Палестины и Израиля, а также ситуация вокруг сектора Газа.

В последний раз личная встреча Путина и Аббаса прошла в Астане в 2022 году. При этом поездку палестинского лидера в Россию откладывали несколько раз. Сначала из-за развернувшихся боев между израильскими военными и боевиками ХАМАС в Газе, после помешали президентские выборы в России.

Международные отношения Россия Переговоры Владимир Путин Конфликт Израиля и Палестины Палестина
12 августа 2024, 20:15
Вернувшихся с Олимпиады южнокорейских спортсменов проверят на клопов
Викимедиа
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Власти Южной Кореи отправили натасканную на клопов собаку-ищейку в международный аэропорт Сеула для проверки багажа вернувшихся с Олимпийских игр в Париже спортсменов, официальных лиц делегации и болельщиков. Об этом сообщило агентство Reuters.

Проверкой на наличие мелких насекомых займется бигль по кличке Чеко, единственная собака в стране, обученная распознавать феромоны клопов.

Официальный представитель компании Cesco, которая занимается уничтожением опасных насекомых, Ким Мин Су заявила, что Чеко за две минуты может проверить стандартный номер в гостинице.

«Мы приняли превентивные меры, чтобы перехватить попадание клопов через международный аэропорт Инчхон, который является главными воротами в страну», - заявила собеседница агентства.

Собака-ищейка останется работать в аэропорту до 8 сентября.

В воздушной гавани заявили, что все прибывающие в аэропорт самолеты из Парижа еженедельно отправляют на дезинфекцию. Другие рейсы проходят эти мероприятия раз в месяц. Кроме того, карантинная служба аэропорта объявила о готовности принять меры, если обнаружит насекомых на борту самолета.

О масштабном нашествии клопов в Париж стало известно в конце прошлого года. Паника охватила и другие европейские страны. Жители Бельгии стали чаще заказывать санитарную обработку жилья от насекомых.

Спортсмены Париж Собаки Самолеты Южная Корея Олимпиада в Париже — 2024 Насекомые
12 августа 2024, 13:46
Вице-президент Ирана захотел подать в отставку
Global Look Press
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Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф сообщил о планах подать в отставку с поста спустя девять дней после назначения. Об этом он написал в социальной сети X.

Вероятной причиной ухода Зарифа могли стать разногласия, которые касаются состава нового кабинета правительства исламской республики. В воскресенье президент страны Масуд Пезешкиан представил список кандидатов в новый кабмин, среди 19 человек там всего лишь одна женщина.

«Недоволен итогом своей работы. Мне стыдно, что я не смог привлечь мнение комитетов относительно участия этнических меньшинств, молодежи и женщин, как обещал ранее. Вместе с другими причинами у меня вновь появилась возможность продолжить работу преподавателя в университете», - сообщил Зариф.

При этом вице-президент отметил, что ряд постов заместителей президента пока еще не замещены, и выразил надежду, что это поможет возместить указанные им недостатки.

В июле Масуд Пезешкиан официально стал девятым президентом Ирана.

Отставки Иран
11 августа 2024, 16:48
Президент Ирана представил парламенту кандидатуры будущих министров
РИА «Новости»
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил парламенту страны список претендентов на новый состав кабинета министров. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По данным издания, в перечне указаны только две кандидатуры из предыдущего состава кабмина, которые сохранили свои должности. Речь идет о главе министерства информации Исмаиле Хатибе и министре юстиции Амине Хосейне Рахиме.

Пост министра экономики может занять бывший руководитель Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, а на пост министра иностранных дел рассматривают секретаря стратегического совета Ирана по международным отношениям Аббаса Арагчи.

Первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Азиз Насирзаде может занять пост главы Минобороны.

На пост министра дорог и городского строительства Ирана выдвинули кандидатуру замглавы ведомства Фарзане Садег.

В прошлом месяце Пезешкиан официально стал девятым президентом Ирана. Торжественная церемония принятия присяги прошла в парламенте 30 июля этого года.

Иран
11 августа 2024, 16:07
США пообещали Мадуро «амнистию» за отказ от власти
РИА «Новости»
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Руководство США обратилось к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с предложением снять с него обвинения в обмен на отказ от власти. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Американский Минюст в 2020 году обвинил венесуэльского лидера в «наркотерроризме, коррупции, наркотрафике». На фоне результатов выборов в Венесуэле Белый дом пообещал Мадуро «амнистию», если он покинет пост президента.

Источники издания, знакомые с деталями переговоров, рассказали о попытках США заставить венесуэльского лидера уйти с должности.

«Один из трех источников заявил, что США „выложили все карты на стол“, чтобы убедить Мадуро уйти до окончания его срока в январе», - отметили в газете.

В августе американские и европейские законодатели, курирующие вопросы международных отношений, призвали президента Венесуэлы сложить свои полномочия. Они пригрозили ему «ответственностью» за игнорирование «демократической воли венесуэльских граждан».

США Венесуэла Выборы

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