Президент ОАЭ поздравил Путина с безоговорочной победой

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«В ходе телефонного разговора президент ОАЭ Мухаммед бен Заид аль Нахайян поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на президентских выборах», - сказано в сообщении.

Арабский лидер пожелал российскому коллеге дальнейших успехов на посту президента, а также выразил признательность за внимание, оказываемое укреплению отношений между Россией и ОАЭ.

Путин поблагодарил аль Нахайяна и поздравил весь народ Эмиратов со священным месяцем Рамадан.

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит также поздравил российского лидера с победой на выборах. Их результаты убедительно отражают доверие и уверенность россиян в способностях и интеллекте Путина, подчеркнул Сисулит.