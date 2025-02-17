Президент ОАЭ передал Путину пожелания процветания России

До этого в Эмираты прибыл первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров в качестве главы российской делегации. Он передал лидеру ОАЭ приветствие от Путина и пожелания развития стране.

«В свою очередь, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал слова приветствия президенту России Владимиру Путину, выразив надежду на дальнейшее развитие и процветание России и ее народа», - заявили в правительстве.

Лидер ОАЭ обсудил с Мантуровым вопросы сотрудничества. Российский представитель отметил развитие в сфере туризма между двумя государствами - в 2024 году ОАЭ посетили два миллиона россиян.

Ранее делегация Духовного управления мусульман России во главе с главным муфтием Равилем Гайнутдиновым прибыла в Арабские Эмираты на встречу с президентом. В ходе общения с главой государства Гайнутдин поблагодарил его за развития партнерства двух стран.