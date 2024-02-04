04 февраля 2024, 08:58

Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в больнице

РИА «Новости»
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Президент Намибии Хаге Гейнгоб, у которого диагностировали рак, скончался на 83-м году жизни в больнице. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщил исполняющий обязанности главы государства Нанголо Мбумба в соцсети X.

По его словам, президент ушел из жизни около полуночи. Хаге Гейнгоб находился в Lady Pohamba, где получал лечение от онкологического заболевания.

Члены кабинета министров созовут экстренное совещание, чтобы принять необходимые меры в связи со смертью президента.

В январе стало известно, что у Гейнгоба во время медицинского осмотра обнаружили раковые клетки. Врачи назначили ему курс лечения. При этом президент не оставил своих обязанностей из-за болезни.

Намибия входит в число стран, которые поддерживают дружественные отношения с Россией. Ранее африканское государство отказалось осудить спецоперацию ВС России на Украине, несмотря на давление со стороны Запада.

Африка
04 февраля 2024, 08:39
Байден сделал первый шаг к переизбранию, победив на праймериз в Южной Каролине
РИА «Новости»
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Действующий президент США Джо Байден, который намерен переизбираться на новый срок в 2024 году, победил на первичном голосовании за кандидатов в президенты от Демократической партии в штате Южная Каролина. Об этом сообщил телеканал CNN.

Согласно оценкам телеканала, Байден набирает более 96% голосов избирателей. Конкуренты-демократы Байдена - Дин Филлипс и Мэриэнн Уильямсон получили менее 2% голосов.

Победа определяется большинством голосов. Кандидат, который одержал победу, получит голоса делегатов на съезде Демократической партии, который намечен на август текущего года. Встреча пройдет в Чикаго.

Главный оппонент Байдена - 45-й президент США Дональд Трамп - победил на праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Соперница Трампа Никки Хейли, которая также является членом Республиканской партии, поздравила его с этой победой.

США Джо Байден
04 февраля 2024, 08:28
Призыв не признавать выборы в России поддержали 29 депутатов Европарламента
РИА «Новости»
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Призыв эстонского депутата Рихо Терраса о непризнании результатов выборов президента России в 2024 году поддержали лишь 29 депутатов Европарламента. Об этом сообщил портал телерадиовещания ERR.

Под призывом Терраса подписались депутаты из Венгрии, Чехии, Дании, Финляндии, Словакии, Румынии, Швеции, Польши, Латвии, Литвы, Италии, Нидерландов, Испании и Болгарии.

Общее количество депутатов в Европейском парламенте составляет 705 человек.

Террас в ходе слушаний также заявил, что проведение президентских выборов на территории Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик, и Крыму, противоречит основам демократии.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что решение лидеров Евросоюза о выделении Украине 50 миллиардов евро противоречит национальным интересам стран сообщества. Он не исключил, что в блоке появятся новые силы, которые захотят бороться за благополучие самих европейцев.

Россия Евросоюз Европарламент
04 февраля 2024, 08:19
Израильский военный погиб в боях на юге сектора Газа
Unsplash
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Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила гибель военнослужащего в результате боев против членов радикального палестинского движения на юге сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Погибший - 24-летний сержант Шимон Иегошуа Асулин, который служил в 924-м батальоне 10-й бригады Армии обороны Израиля. Накануне он получил тяжелые ранения и скончался. Таким образом число жертв среди израильских военных с начала объявления военной операции увеличилось до 225. Всего с начала обострения конфликта погибли 562 солдата ЦАХАЛ.

Ранее израильские власти под давлением со стороны США предложили 40-дневное перемирие. Они ожидают, что за это время бойцы ХАМАС освободят более сотни заложников, а также передадут тела погибших израильтян. Однако палестинское движение пока не дало ответ на предложение Израиля. В США заявили, что во время прекращения огня можно доставить как можно больше гуманитарной помощи в Газу.

Израиль Палестина
04 февраля 2024, 07:57
Черт попутал. Захарова жестко прошлась по уехавшим артистам
РИА «Новости»
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Представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что покинувших страну артистов «черт попутал». Об этом она сказала в эфире канала «ТВ Центр».

«Одно замечательное, прекрасное выражение: их черт попутал. В нем вся народная мудрость», - сказала дипломат.

Таким образом она прокомментировала ситуацию с покинувшими Россию Аллой Пугачевой, группой «Би-2» и остальными.

«Здесь не надо даже что-то пояснять. У кого-то из них давно в кармане фига была, кто-то испугался или растерялся», - добавила представитель МИД.

Захарова выразила мнение, что гражданская позиция спонсирующих террористический режим Украины людей теперь начала работать против них.

Ранее дипломат объяснила «360», что ситуация с депортацией группы «Би-2» из Таиланда связана прежде всего с тем, что они нарушили местное миграционное законодательство.

Мария Захарова Россия

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