Президент Мали в разговоре с Путиным осудил теракт в Crocus City Hall

Читайте нас в:

Гойта осудил теракт в Crocus City Hall и выразил глубокие соболезнования россиянам, указали в сообщении. Он также выразил признательность России за безвозмездные поставки пшеницы, удобрений и топлива.

В ходе разговора стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению российско-малийских связей в различных сферах, включая энергетику, сельское хозяйство, горнодобывающий сектор. Путин и Гойта обменялись мнениями об обстановке в Сахаро-Сахельском регионе.

Россия и Мали усилят практическое взаимодействие по борьбе с терроризмом, подытожили в пресс-службе.

Ранее в Госдуме наградили подростков, которые помогали выводить людей из здания Crocus City Hall во время теракта.