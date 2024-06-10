10 июня 2024, 22:27

Президент Малави поручил начать поиски вертолета с Чилимой

Unsplash
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Президент Малави Лазарус Чаквера не полетит на Багамы из-за новостей о вероятном крушении воздушного судна, в котором был вице-президент страны Саулос Клаус Чилима. Об этом сообщило РИА «Новости», со ссылкой на заявление правительства страны.

Президент Малави Лазарус Чаквера не полетит на Багамы из-за новостей о вероятном крушении воздушного судна, в котором был вице-президент страны Саулос Клаус Чилима. Об этом сообщило РИА «Новости» , со ссылкой на заявление правительства страны.

«Все попытки авиационных властей установить контакт с воздушным судном после того, как оно пропало с радаров, провалились», - сообщили в публикации.

Глава Малави приказал органам начать поисково-спасательную операцию для определения местоположения аппарата. На борту, помимо Чилимы, были еще девять человек.

Новости об исчезновении самолета появились сегодня вечером. Как отметил сайт Malawi24, специалисты опасаются, что Чилима погиб.

Вертолеты Самолеты
10 июня 2024, 23:04
МИД Финляндии запросил разъяснения о нарушении пространства российским самолетом
Unsplash
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МИД Финляндии связался с российским посольством и запросил разъяснения насчет подозрений в нарушении воздушного пространства страны. Информацию об этом опубликовали на странице ведомства в соцсети X.

«МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», - заявили дипломаты.

Нарушение могло произойти утром 10 июня. Воздушное судно было в пространстве Финляндии примерно две минуты, в самой глубокой точке в 2,5 километра от границы. Военные начали разбираться в случившемся.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в стране будут сбивать всех нарушителей воздушного пространства. Он отметил, что с августа 2023 года воздушную границу государства нарушили шесть раз.

Финляндия Военные Самолеты Россия
10 июня 2024, 20:49
Финляндия заподозрила российский самолет в пересечении границы
РИА «Новости»
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Минобороны Финляндии заподозрило российский самолет в нарушении воздушного пространства страны в Финском заливе. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.

«Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе», - отметили в министерстве.

По версии финского оборонного ведомства, российский самолет якобы пересек границу утром 10 июня. В министерстве уточнили, что судно находилось в воздушном пространстве Финляндии две минуты и углубилось на 2,5 километра от границы. Военные начали расследование.

Ранее Минобороны России сообщило, что стратегические ракетоносцы Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 провели плановый полет над водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.

Финляндия Самолеты Россия Балтийское море
10 июня 2024, 20:29
«Беспилотный ад». Американский адмирал пригрозил Китаю в случае его «нападения» на Тайвань
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты применят для «защиты» Тайваня от гипотетической военной угрозы со стороны Китая тысячи беспилотников. Об этом, как сообщила газета The Washington Post​​​, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро.

Соединенные Штаты применят для «защиты» Тайваня от гипотетической военной угрозы со стороны Китая тысячи беспилотников. Об этом, как сообщила газета The Washington Post​​​ , заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро.

«Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный ад», - заявил американский военный.

По его утверждению, КНР якобы решила провести операцию в 2027 году. Если китайские ВМС пересекут 100-мильную зону на пути к острову, они столкнуться с тысячью надводных и подводных кораблей, катеров и беспилотников, подчеркнул Папаро.

Ранее в интервью Time президент США Джо Байден не исключил участие американских военных в случае «вторжения» Китая на Тайвань.

США Беспилотники Военные Китай Тайвань
10 июня 2024, 19:11
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
Pxhere
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Самолет, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Чилима, мог потерпеть крушение. Судно пропало с радаров, сообщила вещательная корпорация Би-Би-Си.

По данным канцелярии президента страны, на борту Сил обороны Малави находятся еще девять человек.

«Растут опасения, что вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в результате аварийной посадки в лесу Чикангава», - передал сайт Malawi24.

Президент Малави Лазарус Чаквера поручил провести операцию по поиску воздушного судна.

Самолеты

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