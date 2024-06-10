Президент Малави поручил начать поиски вертолета с Чилимой

Читайте нас в:

Президент Малави Лазарус Чаквера не полетит на Багамы из-за новостей о вероятном крушении воздушного судна, в котором был вице-президент страны Саулос Клаус Чилима. Об этом сообщило РИА «Новости» , со ссылкой на заявление правительства страны.

«Все попытки авиационных властей установить контакт с воздушным судном после того, как оно пропало с радаров, провалились», - сообщили в публикации.

Глава Малави приказал органам начать поисково-спасательную операцию для определения местоположения аппарата. На борту, помимо Чилимы, были еще девять человек.

Новости об исчезновении самолета появились сегодня вечером. Как отметил сайт Malawi24, специалисты опасаются, что Чилима погиб.