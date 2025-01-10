Президент Литвы покусился на Калиниградскую область

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Науседа высказал категоричное несогласие с решением о переименовании музея Кристионаса Донелайтиса в «Литературный музей», несмотря на то, что объект культурного наследия, в котором находится музей, будет иметь прежнее название: «Мемориальный комплекс, связанный с жизнью и деятельностью классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса».

«Исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, [но] последние следы литовской культуры там необходимо сохранить», - написал литовский лидер.

Ко всему прочему, Науседа заявил, что Калининград якобы исторически литовский город, который должен носить соответствующее название.

«Как бы ни старалась Россия, Караляучус никогда не станет Калининградом», - сказал литовский президент.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила назвать североамериканский континент Мексиканской Америкой. Такое заявление она сделала в связи с намерением избранного президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский.