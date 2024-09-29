Президент Латвии упал с велосипеда и сломал пальцы

Советник президента по коммуникации Мартиньш Дрегерис заявил, что перелом не скажется на работе политика. Ринкевич сможет писать и подписывать документы.

Латвийский лидер обратился в больницу на следующий день после падения с велосипеда. Врачи диагностировали у него переломы и наложили гипс.

О произошедшем президент написал в X. Он отметил, что его велосезон пока закончился. Также Ринкевич поблагодарил медиков «за помощь не очень умному пациенту».

В 2022 году похожая ситуация произошла с президентом США Джо Байденом, но у него обошлось без травм.

Американский лидер упал с велосипеда после прогулки перед журналистами и собравшимися гражданами. Свое падение Байден объяснил это тем, что у него возникли сложности со снятием обуви с педалей.