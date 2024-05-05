Президент Кубы посетит парад Победы в Москве

«Такой визит планируется», - сказал собеседник агентства.

Празднования в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице России посетят несколько зарубежных лидеров. На парад на Красной площади приедут президент Лаоса Тхонглун Сисулит, глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и их коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон.

В параде Победы в Москве на Красной площади 9 Мая примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники. Колонны пройдут по традиционному маршруту.

В воскресенье, 5 мая, в Москве прошла генеральная репетиция парада. Ранее 360.ru показал видео со строевыми маршами военных, исполняющих песни, в последний день подготовки.