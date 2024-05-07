Президент Кубы начал рабочий визит в Россию

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«Дорогие соотечественники, мы начинаем рабочий визит в Россию для начала работы над приоритетными темами после переизбрания Владимира Путина на посту президента», - сообщил он.

Бермудес отметил, что кубинская делегация примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Все это пройдет в рамках 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 64-й годовщины восстановления наших дипломатических отношений», - добавил лидер Кубы.

Ранее стало известно, что Бермудес посетит Россию и примет участие в параде Победы 9 мая. Также в памятную годовщину страну посетят лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и многие другие.