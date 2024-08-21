21 августа 2024, 15:55

Президент Киргизии убрал мусор за отдыхающими у реки

Unsplash
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Жителям и гостям Киргизии следует более чутко относиться к природе и не загрязнять ее. Об этом заявил киргизский президент Садыр Жапаров в Instagram*.

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К тексту он прикрепил видеоролик. На кадрах видно, как Жапаров собирал мусор за путешественниками, которые отдыхали у реки в горах. Лидер Киргизии напомнил, что о природе необходимо заботиться ради будущего.

«Кто-то другой и половину нашей природы не очистит. Давайте не жить одним днем», - написал Жапаров.

Президент добавил, что туристам после отдыха на природе следует забирать мусор с собой и выкидывать его в специально отведенном месте.

Ранее проблемы с уборкой мусора зафиксировали в Риме. Из-за жаркой погоды и перебоев с вывозов отходов итальянскую столицу наводнили крысы, чайки, восточные шершни и змеи. В городском совете прокомментировали ситуацию и отметили, что мусора стало гораздо меньше обычного.

Природа Киргизия Мусор Реки
21 августа 2024, 08:30
«Хезболла» атаковала ракетами территорию Израиля
Global Look Press
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Боевики радикальной шиитской организации «Хезболла» выпустили из Ливана ракеты в направлении севера Израиля. Об этом сообщил сайт Ynet News.

Ливанское движение атаковало территорию соседней страны не менее 135 ракетами. В ряде израильских населенных пунктов прозвучали сирены ракетной опасности.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что «Хезболла» выпустила порядка 30 снарядов в сторону кибуца Кабри. Часть ракет рухнула на открытой территории и не причинила никакого вреда инфраструктуре. В ответ израильские военные ударили по объектам «Хезболлы» В августе ЦАХАЛ ликвидировал на юге Ливана командира батальона специального назначения «Радван» Али Джамаля Алдина. Военнослужащие нанесли ракетный удар по району Эбба, а также по инфраструктуре ливанской организации в районе Кфаркелы на юге страны.

В израильской армии отметили, что ликвидация высокопоставленного командира «Хезболлы» снизит возможности организации «по пропаганде и осуществлению террористической деятельности из южного Ливана».

Израиль Ракеты Ливан
21 августа 2024, 03:17
Пропавшую российскую туристку начали искать в Турции
Freepik
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Россиянка Наталья Сомова пропала в провинции Мугла на юго-востоке Турции. Местный телеканал NTV сообщил, что команды спасателей AFAD уже начали поисковую операцию.

«Началась операция по поиску 48-летней Натальи Сомовой, которая была объявлена пропавшей без вести в районе Мармарис в Мугле», - сказано в сообщении.

Известно, что россиянка 17 августа вышла из отеля на прогулку и не вернулась. О пропаже Натальи заявили ее друзья. Спасатели начали искать туристку в районе туристической тропы Карья, где ее видели в последний раз. В поисках помогают полиция и жандармерия, а также поисково-спасательные собаки.

Ранее стало известно, что турецкие власти не намерены идти на уступки Западу в отношении российских туристов. Турция согласилась ввести ограничения на торговлю товарами, но не станет вводить ограничения для путешественников из России.

Спасатели Турция Туризм Собаки Полиция
21 августа 2024, 01:52
Байден перед уходом одобрил засекреченную ядерную стратегию
РИА «Новости»
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Американский президент Джо Байден одобрил засекреченную ядерную стратегию США, но пока не говорил об этом. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Белый дом не объявлял об одобрении пересмотренной стратегии, озаглавленной „Руководство по ядерному размещению“, которая также впервые говорит о подготовке США к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи», - написали журналисты.

В издании отметили, что документ засекречен. Его даже нет в цифровом виде, только в печатном. Доступ к нему имеет небольшое число военных Пентагона и чиновников из области национальной безопасности страны.

Ранее Байден заявил, что только Америка сможет выполнять роль мирового лидера и вести за собой другие государства. Он выразил мнение, что США якобы «продолжают побеждать» и это положительно сказывается на всем мире.

США Пентагон Военные Россия Джо Байден
20 августа 2024, 14:56
Россиянка отправилась на прогулку в Турции и пропала
Unsplash
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В Турции во время прогулки пропала заместитель директора московской школы для реабилитации детей с инвалидностью Наталья Сомова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 48-летняя женщина отправилась на прогулку в горы и исчезла, ее ищут уже четыре дня. Вернуться домой россиянка должна была 19 августа.

Туристку в последний раз видели утром 17 августа в отеле Marmaris Park Hotel, откуда она отправилась на прогулку по Карийской тропе. Сотрудники экстренных служб Мармариса активно занимаются поисками, в том числе с использованием собак.

Ранее в начале года в Турции пропала 40-летняя путешественница из России. По словам сотрудников отеля, где жила женщина, она отправилась в горы 4 января, но назад не вернулась. Позже туристку нашли мертвой. Тело обнаружили 12 января. По данным СМИ, подозреваемым в убийстве девушки стал местный гид.

Турция Туризм Россия

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