26 июня 2024, 17:53

Президент Кении решил не подписывать вызвавший протесты проект бюджета

Global Look Press
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Президент Кении Уильям Руто решил отправить на пересмотр проект бюджета, который вызвал в стране протесты. Об этом сообщило издание Star, сославшись на источники в канцелярии кенийского лидера.

«Уильям Руто отказался подписать проект бюджета на 2024 год. <…> Проект будет возвращен в парламент», - говорится в материале.

По данным издания, Руто предложил ряд поправок к проекту. Парламент может согласиться с ними и отправить доработанный документ президенту на одобрение, а затем его поставят на голосование во второй раз. Чтобы проект приняли, за него должны отдать голоса минимум две трети депутатов. Кроме того, парламент может во второй раз проголосовать за принятие изначального проекта.

Из-за антиправительственных протестов в Кении действует чрезвычайное положение. Накануне, 25 июня, активисты ворвались в здание парламента.

Они требовали отставки президента. В части здания начался пожар.

Президент Кении Уильям Руто решил отправить на пересмотр проект бюджета, который вызвал в стране протесты. Об этом сообщило издание Star , сославшись на источники в канцелярии кенийского лидера.

Протесты Депутаты Беспорядки
26 июня 2024, 15:54
Путин встретится в Москве с лидером Республики Конго Сассу-Нгессо
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин проведет переговоры с коллегой из Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран встретятся в Москве 27 июня. Путин и Сассу-Нгессо обсудят перспективы развития российско-конголезских отношений, а также темы региональной и международной повестки дня.

Президент РК прибыл в российскую столицу 25 июня. Лидера африканской страны встретили в аэропорту замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Республики Конго в России Давид Мадука, сообщили «Известия».

Ранее переговоры Путина и Сассу-Нгессо анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что глава России также встретится в ближайшее время с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Дату его визита уже согласовали, подтвердил пресс-секретарь Путина.

Глава государства также станет участником саммита ШОС, который состоится в Астане 3 и 4 июля.

Кремль Африка Россия Переговоры Владимир Путин Москва
26 июня 2024, 14:31
Российский бизнесмен Пумпянский выиграл иск об отмене санкций ЕС
Unsplash
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Суд по общим вопросам Евросоюза удовлетворил иски российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского и его супруги об отмене санкций. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно документам, постановления об ограничениях Совета ЕС должны отменить в той части, где упоминаются предприниматель и его жена. Также Совет Евросоюза приговорили к оплате собственных судебных издержек и расходов истцов.

Уточняется, что суд отменил решения от 2022 года о внесении Пумпянских в черный список, а также от 2023 года по продлению в их отношении запретительных мер.

Накануне сообщалось, что Великобритания сняла санкции с топ-менеджера «Алросы» Алексея Филипповского. Причину отмены ограничений не уточнили.

Великобритания Суд Санкции Евросоюз
26 июня 2024, 14:10
Россия подавала США сигналы по обмену заключенными — Рябков
Unsplash
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Для успешного решения вопроса по обмену заключенными властям США следует прислушаться к сигналам России. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что страна подавала их по определенным каналам. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Они должны не отмахиваться от них, как они имеют обыкновение это делать, а вдуматься в суть этих сигналов. Может, тогда им что-то станет яснее», - сказал он.

Рябков отказался комментировать возможные переговоры о новом обмене заключенными между Россией и США, но назвал начало суда над журналистом Эваном Гершковичем важным процессуальным этапом. Он не стал прогнозировать срок, в течение которого стороны примут конкретные шаги, и призвал американские власти прислушаться к отправленным «по соответствующим каналам» сигналам.

Репортера The Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже , сообщил RT. Первое заседание по его делу прошло 26 июня в закрытом режиме. Президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону не исключил возможность обмена журналиста.

США Дипломатия Россия МИД РФ Пол Уилан Задержание Эвана Гершковича
26 июня 2024, 13:35
Армения обвинила Россию в «сдаче» Карабаха Азербайджану
РИА «Новости»
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Россия якобы отняла у Армении Нагорный Карабах и вернула его Азербайджану. Такое заявление сделал секретарь армянского Совбеза Армен Григорян, сообщило издание «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам политика, боевые действия между республиками велись, когда Армения «полностью зависела» от России.

«Россия пришла, отняла у нас Карабах, вернула Азербайджану», - заявил Григорян.

Он добавил, что российская сторона якобы сама решила не поставлять боеприпасы и оружие Армении.

Россия 12 июня вывела свой миротворческий контингент из Нагорного Карабаха. Регион покинули личный состав, техника и вооружение. До этого Армения и Азербайджан провели демилитаризацию границы.

Армения Россия Нагорный Карабах Азербайджан

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