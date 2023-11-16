Президент Израиля заявил об «осторожности» армии при операциях у больниц в Газе
Армия обороны Израиля при проведении операций у больниц в секторе Газа действует очень осторожно. Об этом заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог в интервью газете Financial Times.
«Мы проводим [операции] крайне, крайне осторожно <…> Израиль всячески пытается защитить мирных жителей анклава», - заверил он.
Армия обороны Израиля сообщила о начале проведения точечной операции в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа 15 ноября. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что еврейское государство борется не с мирным населением, а с палестинской радикальной группировкой ХАМАС.
После объявления о начале точечной операции Всемирная организация здравоохранения сообщила, что потеряла связь с сотрудниками больницы «Аш-Шифа». В ВОЗ выразили обеспокоенность за жизни медицинского персонала и пациентов.
Спустя время ЦАХАЛ сообщил, что военные обнаружили в «Аш-Шифа» оружие и командный штаб радикалов. Представители движения ХАМАС опровергли эту информацию.