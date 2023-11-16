16 ноября 2023, 09:45

Президент Израиля заявил об «осторожности» армии при операциях у больниц в Газе

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Армия обороны Израиля при проведении операций у больниц в секторе Газа действует очень осторожно. Об этом заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог в интервью газете Financial Times.

«Мы проводим [операции] крайне, крайне осторожно <…> Израиль всячески пытается защитить мирных жителей анклава», - заверил он.

Армия обороны Израиля сообщила о начале проведения точечной операции в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа 15 ноября. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что еврейское государство борется не с мирным населением, а с палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

После объявления о начале точечной операции Всемирная организация здравоохранения сообщила, что потеряла связь с сотрудниками больницы «Аш-Шифа». В ВОЗ выразили обеспокоенность за жизни медицинского персонала и пациентов.

Спустя время ЦАХАЛ сообщил, что военные обнаружили в «Аш-Шифа» оружие и командный штаб радикалов. Представители движения ХАМАС опровергли эту информацию.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
16 ноября 2023, 09:56
Израильские военные нанесли удар по месту встреч руководства ХАМАС
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Израильская армия ударила по зданию, в котором находился штаб для встреч руководителей палестинского движения ХАМАС. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Резиденция, которую атаковали войска, принадлежала главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании. По информации ЦАХАЛ, в здании лидеры палестинского движения договаривались о терактах против Израиля.

«Резиденция Исмаила Хании, которая использовалась в качестве террористической инфраструктуры, подверглась удару», - отметили в пресс-службе.

Израильская армия захватила лагерь Шати, в котором, по ее информации, находились схроны военно-морских сил ХАМАС с оружием, взрывными устройствами и водолазным снаряжением. ЦАХАЛ также заявил, что обнаружил пояса со взрывчаткой, РПГ, противотанковые ракеты, документы и оборудования для связи.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что войска соблюдают осторожность при военных операциях у больниц в секторе Газа. По его словам, израильское руководство стремится избежать жертв среди мирного населения палестинского анклава.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
16 ноября 2023, 09:47
Си Цзиньпин предсказал отношениям с США «светлое будущее» при условии взаимоуважения
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Власти Китая готовы наладить сотрудничество с США при условии взаимного уважения. Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Сан-Франциско заявил, что у китайско-американских отношений светлое будущее. Об этом сообщили «Известия».

«Китай готов быть партнером и другом США. <…> Я твердо уверен в том, что будущее китайско-американских отношений светлое», - сказал он.

Си Цзиньпин призвал отменить односторонние санкции, инвестиционные проверки и экспортные ограничения, прекратить подавлять развитие науки и техники. Он заявил, что в отношениях с США китайская сторона руководствуется принципами мирного сосуществования, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Политик призвал не рассматривать друг друга как конкурентов и источник угрозы, ведь такой подход приведет к ошибочным действиям.

Переговоры Си Цзиньпина с американским президентом Джо Байденом прошли в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС. Они обсудили региональные проблемы и международные конфликты. После встречи лидер США назвал председателя КНР диктатором.

США Дипломатия Международные отношения Китай
16 ноября 2023, 09:09
Израиль начал обсуждать с Кипром открытие нового гуманитарного коридора
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Израиль запустил процесс переговоров с Кипром об открытии нового гуманитарного коридора. Предполагается, что через него можно будет отправлять гумпомощь в сектор Газа морским путем. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

«Правительство обсуждает „серьезные меры“ с Кипром по доставке помощи морским путем», - процитировала его газета Financial Times.

Уже сегодня представители Кипра приедут в Израиль для проработки вопроса о доставке гумпомощи в палестинский анклав.

Идею об открытии морского коридора предложили власти Палестины. По словам премьер-министра Мухаммеда Штайе, новый маршрут разгрузит КПП «Рафах» на границе с Египтом, через который эвакуируют людей из сектора Газа.

Ранее Израиль разрешил передавать палестинскому анклаву топливо в качестве гуманитарной помощи. Горючее начали отправлять через КПП «Рафах», но его количество не превышает 10% от объема, в котором нуждаются жители сектора Газа. Директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Томас Уайт заявил, что больницы столкнулись с острой нехваткой топлива.

Израиль Кипр Конфликт Израиля и Палестины
16 ноября 2023, 09:05
МИД Китая рассказал об особенных отношениях с Россией
Unsplash
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Российско-китайские отношения не подвержены внешнему влиянию. Государства не ориентируются на третью сторону. Об этом рассказал советник департамента стран Европы и Центральной Азии министерства иностранных дел КНР Чэнь Хао. Его процитировал ТАСС.

Дипломат выступил на российско-китайской научной конференции в Шанхае.

«Китайско-российские отношения имеют собственную стоимость, не ориентируются на третью сторону и не подвергаются внешнему влиянию», - отметил Чэнь Хао.

Россия и Китая на мировой арене вместе отстаивают принципы, которые поспособствуют улучшению глобального управления. Отношения РФ и КНР пережили испытания, которые им подкинул меняющийся мир, подчеркнул дипломат. Но, несмотря на это, страны поддерживают диалог в правильном направлении.

Стороны развивают отношения на взаимовыгодных условиях, продвигают принципы многополярности в мире, добавил он.

Посол в России КНР Игорь Моргулов сообщил, что РФ и Китай запланировали встречу премьер-министров до конца года. Страны уже начали готовиться к мероприятию.

Международные отношения Россия Китай

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