Президент Израиля сравнил число погибших от ХАМАС с жертвами холокоста
Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к международному сообществу. В своем заявлении он сказал, что, по его мнению, такое количество евреев не погибало за один день со времен холокоста. Слова Герцога привело РИА «Новости».
«По моему мнению, со времен холокоста столько евреев не погибали за один день», - сказал израильский президент.
По его словам, с тех пор Израиль не видел такого, «когда еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек, даже переживших холокост сгоняли в грузовики и брали в плен».
Ранее Герцог призывал весь мир четко и громко осудить действия палестинской группы ХАМАС. Также израильский президент призвал признать ХАМАС террористической организацией. Герцог отметил, что всем странам мира следует поддержать Израиль и на словах, и на деле.
ХАМАС в субботу, 7 октября, выпустили по Израилю сотни ракет. После этого на израильскую территорию проникли боевики. В качестве ответной меры Израиль нанес массированный удар по сектору Газа, в котором проживает около 2,3 миллиона человек.