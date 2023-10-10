Президент Израиля сравнил число погибших от ХАМАС с жертвами холокоста

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«По моему мнению, со времен холокоста столько евреев не погибали за один день», - сказал израильский президент.

По его словам, с тех пор Израиль не видел такого, «когда еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек, даже переживших холокост сгоняли в грузовики и брали в плен».

Ранее Герцог призывал весь мир четко и громко осудить действия палестинской группы ХАМАС. Также израильский президент призвал признать ХАМАС террористической организацией. Герцог отметил, что всем странам мира следует поддержать Израиль и на словах, и на деле.

ХАМАС в субботу, 7 октября, выпустили по Израилю сотни ракет. После этого на израильскую территорию проникли боевики. В качестве ответной меры Израиль нанес массированный удар по сектору Газа, в котором проживает около 2,3 миллиона человек.