Президент Израиля призвал весь мир осудить действия ХАМАС

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«Я призываю все страны мира прежде всего четко и громко осудить действия ХАМАС. Точно так же, как вы осуждали отвратительные поступки ИГ*, ведь сегодня эти организации стали почти одинаковыми», - высказался глава государства.

Также Герцог призвал признать ХАМАС террористической организацией. По его словам, боевики должны понять, что несут полную ответственность за благополучие заложников, которых они захватили, и работать над их возвращением на родину. Герцог добавил, что всем странам мира следует поддержать Израиль и на словах, и на деле.

ХАМАС пустил по стране сотни ракет в субботу, 7 октября. После атаки боевики проникли на территорию Израиля.

Жертвами обстрела стали более 800 человек , погиб один россиянин. Еще четверо пропали без вести.

Израиль в качестве ответной меры ударил по сектору Газа, в котором живет около 2,3 миллиона человек. Боевики ХАМАС пригрозили казнить пленных израильтян в случае атаки по жилым зданиям Палестины.

* «Исламское государство», ИГИЛ, ИГ - запрещенная в России террористическая организация.