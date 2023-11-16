Президент Израиля признался, что смерти палестинцев «разбивают ему сердце»
Гибель палестинцев «разбивает сердце», но приоритетом для Израиля является защита своих граждан. Об этом газете Financial Times заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог.
«Меня волнуют смерти палестинцев… это разбивает мне сердце. Но я никогда не забываю, что первоочередным для меня является [обеспечение] безопасности для защиты нашего народа», - отметил он.
В интервью изданию президент страны сообщил , что ЦАХАЛ делает все возможное, чтобы уменьшить число жертв среди населения при проведении военных операций около больниц в секторе Газа. По его словам, Израиль старается «защитить мирных жителей анклава».
Герцог добавил, что из-за сложившейся ситуации государству пришлось оставить в Газе «мощные силы». Он раскритиковал идею об уходе израильской армии из региона, потому что в таком случае некому будет взять на себя управление. Он призвал обдумать решение этого вопроса и предположил, что США и приграничные с анклавом государства смогут помочь в этой ситуации.