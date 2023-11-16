Президент Израиля признался, что смерти палестинцев «разбивают ему сердце»

«Меня волнуют смерти палестинцев… это разбивает мне сердце. Но я никогда не забываю, что первоочередным для меня является [обеспечение] безопасности для защиты нашего народа», - отметил он.

В интервью изданию президент страны сообщил , что ЦАХАЛ делает все возможное, чтобы уменьшить число жертв среди населения при проведении военных операций около больниц в секторе Газа. По его словам, Израиль старается «защитить мирных жителей анклава».

Герцог добавил, что из-за сложившейся ситуации государству пришлось оставить в Газе «мощные силы». Он раскритиковал идею об уходе израильской армии из региона, потому что в таком случае некому будет взять на себя управление. Он призвал обдумать решение этого вопроса и предположил, что США и приграничные с анклавом государства смогут помочь в этой ситуации.