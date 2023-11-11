Президент Ирана Раиси призвал к безоговорочному снятию блокады с Газы

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«Необходимо <…> безоговорочно открыть контрольно-пропускной пункт „Рафах“ в сотрудничестве с нашими братьями из Египта для доставки помощи, продовольствия и медикаментов», - указал иранский лидер на саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.

Раиси обратил внимание, что страны обязаны разработать гуманитарный механизм для обеспечения непрерывного поступление помощи на территорию анклава.

Президент Ирана также призвал вооружить палестинцев для борьбы с израильским государством. Такое решение Раиси объяснил вероятным продолжением боевых действий в Газе и помощью мирному населению с оккупацией.

«Если военные преступления <…> продолжатся и американская администрация не прекратит вести эту неравную войну, исламские страны должны помочь палестинскому народу», - указал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что Запад обязан полностью компенсировать жителям Палестины причиненный Израилем ущерб. Он также сообщил о готовности своего государства внести вклад в работу механизма стран-гарантов.