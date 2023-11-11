11 ноября 2023, 17:17

Президент Ирана Раиси призвал к безоговорочному снятию блокады с Газы

РИА «Новости»
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Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал к немедленному снятию блокады с сектора Газа. Он также указал на необходимость разблокировки контрольно-пропускного пункта «Рафах» без условий и ограничений, сообщил ТАСС.

«Необходимо <…> безоговорочно открыть контрольно-пропускной пункт „Рафах“ в сотрудничестве с нашими братьями из Египта для доставки помощи, продовольствия и медикаментов», - указал иранский лидер на саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.

Раиси обратил внимание, что страны обязаны разработать гуманитарный механизм для обеспечения непрерывного поступление помощи на территорию анклава.

Президент Ирана также призвал вооружить палестинцев для борьбы с израильским государством. Такое решение Раиси объяснил вероятным продолжением боевых действий в Газе и помощью мирному населению с оккупацией.

«Если военные преступления <…> продолжатся и американская администрация не прекратит вести эту неравную войну, исламские страны должны помочь палестинскому народу», - указал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что Запад обязан полностью компенсировать жителям Палестины причиненный Израилем ущерб. Он также сообщил о готовности своего государства внести вклад в работу механизма стран-гарантов.

Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Палестина
11 ноября 2023, 16:37
Эрдоган призвал Запад компенсировать ущерб сектору Газа от действий Израиля
РИА «Новости»
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Запад должен полностью компенсировать палестинскому народу весь причиненный ущерб от действий Израиля. Об этом на саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его процитировал ТАСС.

«Западные страны обязаны компенсировать палестинскому народу весь урон, который ему причинил Израиль», - сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция готова внести весомый вклад в работу механизма государств - гарантов для Палестины.

«[На Западе] только и говорят о свободе и правах человека, но перед лицом убийств палестинцев они хранят молчание», - добавил турецкий лидер.

Также он выразил мнение, что главной задачей в зоне конфликта на сегодняшний день является надежное прекращение огня.

«Нужно прекратить боевые действия для начала процесса бесперебойной доставки гуманитарной помощи», - заключил политик.

Ранее Эрдоган призвал США надавить на Израиль для прекращения огня в секторе Газа.

Турция Реджеп Эрдоган Конфликт Израиля и Палестины
11 ноября 2023, 15:39
Украина пригрозила России ответными ударами по энергетической инфраструктуре
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Украина готова нанести ответный удар по энергетической инфраструктуре России в зимнее время. Об этом газете Politico сообщил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

«Если российская сторона зимой усилит удары по украинским электросетям, то ответные атаки по нефтегазовой инфраструктуре станут справедливыми», - заявил он.

При этом Галущенко подчеркнул, что не имеет никакого отношения к армии и не обсуждал вероятность нанесения таких ударов с какими-то лицами.

С октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам военного управления ВСУ и энергетической инфраструктуре Украины в ответ на террористический акт на Крымском мосту. Минобороны подчеркивало, что мирное население соседней страны остается вне угрозы.

Ранее в субботу на территории всей Украины объявляли воздушную тревогу. Также власти Киева сообщали о серии взрывов на левом берегу столицы.

Россия Украина
11 ноября 2023, 15:18
Беспилотник атаковал базу США в Ираке
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Неизвестный беспилотный летательный аппарат атаковал американскую авиабазу «Аль-Харир» в Ираке. Об этом сообщило агентство Reuters.

На базе, помимо американских военных, расположены международные силы. В результате удара повреждения получила ее инфраструктура.

В четверг, 9 ноября, военную базу также атаковали. Агентство Shafaq News сообщало, что на территории комплекса отчетливо прозвучал звук громкого взрыва.

Сподвижники шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» нанесли удар по базе США рядом с месторождением нефти Эль-Омар в восточной части Сирии. Сведений о погибших или раненых военных не поступало.

В конце октября американские истребители F-16 атаковали склады с боеприпасами и оружием в Сирии. В Пентагоне подчеркивали, что перед нанесением удара США не консультировались с Израилем.

США Беспилотники Сирия
11 ноября 2023, 14:49
Европейские страны, вопреки своим заявлениям, продолжили получать газ из России
РИА «Новости»
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Российский газ есть на европейском рынке не в малых объемах, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». По его словам, топливо поступает и в те страны, которые якобы от него отказались. Фрагмент беседы с Миллером опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

В ходе интервью глава «Газпрома» обратил внимание. что российский газ продолжает поступать в европейские страны, которые декларируют, что на их страновом рынке топлива из РФ якобы нет. Такие поставки идут в том числе через газовый хаб в Австрии и в страны Юго-Восточной Европы.

«Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены», - указал он, еще раз подчеркнув, что топливо идет во многие государства, которые провозглашали отказ от его потребления российского газа.

В конце октября Миллер сообщал о поставках дополнительного объема газа в Венгрию в осенне-зимний период. Также глава «Газпрома» проинформировал о расширении поставок газа в Китай по итогам года. По его оценке, на сегодняшний день Россия успешно замещает «выпавший» из-за украинского конфликта западноевропейский рынок топлива.

Газ Европа Россия

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