Президент Ирана представил парламенту кандидатуры будущих министров

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Руководство США обратилось к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с предложением снять с него обвинения в обмен на отказ от власти. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Американский Минюст в 2020 году обвинил венесуэльского лидера в «наркотерроризме, коррупции, наркотрафике». На фоне результатов выборов в Венесуэле Белый дом пообещал Мадуро «амнистию», если он покинет пост президента.

Источники издания, знакомые с деталями переговоров, рассказали о попытках США заставить венесуэльского лидера уйти с должности.

«Один из трех источников заявил, что США „выложили все карты на стол“, чтобы убедить Мадуро уйти до окончания его срока в январе», - отметили в газете.

В августе американские и европейские законодатели, курирующие вопросы международных отношений, призвали президента Венесуэлы сложить свои полномочия. Они пригрозили ему «ответственностью» за игнорирование «демократической воли венесуэльских граждан».