11 августа 2024, 16:48

Президент Ирана представил парламенту кандидатуры будущих министров

РИА «Новости»
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил парламенту страны список претендентов на новый состав кабинета министров. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По данным издания, в перечне указаны только две кандидатуры из предыдущего состава кабмина, которые сохранили свои должности. Речь идет о главе министерства информации Исмаиле Хатибе и министре юстиции Амине Хосейне Рахиме.

Пост министра экономики может занять бывший руководитель Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, а на пост министра иностранных дел рассматривают секретаря стратегического совета Ирана по международным отношениям Аббаса Арагчи.

Первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Азиз Насирзаде может занять пост главы Минобороны.

На пост министра дорог и городского строительства Ирана выдвинули кандидатуру замглавы ведомства Фарзане Садег.

В прошлом месяце Пезешкиан официально стал девятым президентом Ирана. Торжественная церемония принятия присяги прошла в парламенте 30 июля этого года.

Иран
11 августа 2024, 16:07
США пообещали Мадуро «амнистию» за отказ от власти
РИА «Новости»
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Руководство США обратилось к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с предложением снять с него обвинения в обмен на отказ от власти. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Американский Минюст в 2020 году обвинил венесуэльского лидера в «наркотерроризме, коррупции, наркотрафике». На фоне результатов выборов в Венесуэле Белый дом пообещал Мадуро «амнистию», если он покинет пост президента.

Источники издания, знакомые с деталями переговоров, рассказали о попытках США заставить венесуэльского лидера уйти с должности.

«Один из трех источников заявил, что США „выложили все карты на стол“, чтобы убедить Мадуро уйти до окончания его срока в январе», - отметили в газете.

В августе американские и европейские законодатели, курирующие вопросы международных отношений, призвали президента Венесуэлы сложить свои полномочия. Они пригрозили ему «ответственностью» за игнорирование «демократической воли венесуэльских граждан».

США Венесуэла Выборы
11 августа 2024, 14:47
Скорый конфликт с Россией предрекли в Германии
Freepik
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Германии в ближайшие годы необходимо задуматься о подготовке к противостоянию России. Об этом Welt заявил командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс.

«Мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны быть достаточно устойчивы в социальном плане, чтобы противостоять внешней военной угрозе», - пояснил он, отвечая на вопрос о возможном вооруженном конфликте с РФ.

Гисс указал на необходимость всей Германии подготовиться к конфликту, объяснив это важной общей целью для политики, бундесвера, бизнеса и общества.

Недавно политический аналитик Драголюб Боснич сообщил, что Германия - ключевой драйвер, подталкивающий Евросоюз к конфликту с РФ. По его словам, местные власти уже не скрывают планы о предоставлении своей инфраструктуры для подготовки 800 тысяч бойцов НАТО.

Германия Войны Россия
11 августа 2024, 08:54
Трамп уличил Харрис в «краже» его предвыборных обещаний
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис не имеет своих политических идей, поэтому ворует чужие. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что Харрис скопировала его предложение об отмене налогов на чаевые. Трамп подчеркнул, что его конкурентка не будет выполнять свои обещания, так как она ворует чужие идеи лишь из политических соображений.

«Это была идея Трампа, а у нее нет идей, она может только красть у меня», - заключил республиканец.

Ранее Харрис заявила о своей готовности провести дебаты с Трампом. Она призналась, что с нетерпением ждет этого события. Раунд теледебатов пройдет 10 сентября на канале ABC. Харрис подчеркнула, что выступит, даже если Трамп не придет.

Незадолго до этого президент США Джо Байден высказал опасения в связи с переходом власти к новому лидеру страны в 2025 году. Он предположил, что Трамп в случае проигрыша может устроить бунт и беспорядки.

Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис
11 августа 2024, 03:09
Массовый протест противников добычи лития прошел в Сербии
Unsplash
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Массовый протест противников добычи лития в Сербии прошел в субботу вечером в центре Белграда. Митинг прошел под девизом «Рудника не будет», сообщило РИА «Новости».

Более тысячи человек вышли на митинг, многие несли свистки, вувузелы, флажки и флаги, а также транспаранты. Около гостиницы «Москва», где собрались демонстранты, установили трибуну, звучали барабаны и музыка.

Ранее акции в разных городах Сербии поддержала прозападная оппозиция и СМИ, сообщило агентство.

Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что его предупредили о готовящемся в стране госперевороте. Он призвал граждан не беспокоиться и добавил, что те, кто попытается добиться чего-то силой - не добьются ничего.

Протесты Сербия Беспорядки Митинги Александр Вучич

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