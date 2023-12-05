Президент Ирана посетит Москву и встретится с Путиным

Закрытие всех КПП на финско-российской границы — не попытка Хельсинки справиться с миграционным кризисом, а требование НАТО. У альянса есть планы по размещению военных США на территории скандинавской страны, сообщил сайт Iltalehti.

Закрытие всех КПП на финско-российской границы - не попытка Хельсинки справиться с миграционным кризисом, а требование НАТО. У альянса есть планы по размещению военных США на территории скандинавской страны, сообщил сайт Iltalehti.

По словам доцента Хельсинкского университета, политолога Йохана Бэкмана, в Финляндии случился «военный психоз» В Хельсинки отказались от политики добрососедства с Россией, подчеркнул он.

Эксперт заметил, что закрытие российско-финской границы не связано с беженцами. Дело в том, что США планируют создать военную базу с граничащей с Россией страной.

Бэкман подчеркнул, что уже готов черновик договора об оборонном сотрудничестве между США и Финляндией. При этом финские власти после вступления в НАТО весной 2023 года неоднократно говорили о возможности размещения военных контингентов других стран.

Политолог заметил, что ВВС США будут контролировать аэропорт Рованиеми - а это третья по объему перевозок воздушная гавань страны. Там же разместят американские истребители F-35 ВВС Финляндии.

В конце ноября Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией. Кроме того, финские пограничники стали тщательно проверять идущие из России товарные поезда.