20 мая 2024, 07:02

Президент Ирана погиб при крушении вертолета — СМИ

РИА «Новости»
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Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Об этом сообщило агентство Mehr.

Абдоллахян погибли в результате крушения вертолета в воскресенье, которое произошло в воскресенье», - заявили авторы материала.

Кроме того, погибли остальные пассажиры вертолета, среди которых губернатор одной из провинций Малек Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и другие.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент Владимир Путин самым внимательным образом отслеживал ситуацию с жесткой посадкой вертолета Раиси.

Reuters со ссылкой на источник уточняло, что вертолет Раиси обнаружили полностью обгоревшим. Всех находившихся на борту объявили погибшими.

Вертолеты Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 07:57
В Боснии назвали заказчиков покушения на Фицо
РИА «Новости»
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За покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стоят англосаксы. Такое мнение в интервью «Российской газете» выразила депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Саня Вулич.

Она отметила, что сербский народ неоднократно испытывал на себе удары со стороны Великобритании и Соединенных Штатов. По ее мнению, эти страны решают вопросы путем силы, если их не слушают.

«Можно предположить, что Роберт Фицо отказался выполнять их приказания. <…> Я уверена, что за организацией покушения стоят англосаксы и немцы», - подчеркнула Вулич.

Она напомнила бомбардировки НАТО по Республики Сербской и Сербии боеприпасами с обедненным ураном.

Вулич пожелала Роберту Фицо скорейшего выздоровления. Политик назвала покушение на его убийство бесчеловечным поступком. По ее мнению, после выздоровления премьера Словакии мир сможет узнать новые интересные делали случившегося.

Великобритания Убийства Сербия НАТО Словакия
20 мая 2024, 07:32
Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси
РИА «Новости»
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Поступающие сведения о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета являются правдой. Об этом сообщил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

Ранее о гибели Раиси в крушении заявляло агентство Mehr. Кроме того, скончались остальные пассажиры вертолета , среди которых аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и губернатор одной из провинций Малек Рахмати.

В воскресенье стало известно, что вертолет М-171 с Раиси на борту совершил жесткую посадку в одном из труднодоступных районов из-за нелетной погоды. Официальные лица в Израиле заявили о непричастности государства к аварии вертолета.

Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 06:10
Пассажиры вертолета Раиси погибли — СМИ
Unsplash
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Спасатели подобрались к обломкам потерпевшего крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Воздушное судно сгорело, и все находившиеся на нем пассажиры, скорее всего, погибли, заявил местный чиновник агентству Reuters.

«Вертолет президента Раиси полностью сгорел в результате крушения. К сожалению, есть опасения, что все пассажиры погибли», - сказал он.

Глава иранского Красного Полумесяца Пирхоссейн Коливанд подтвердил, что находившиеся на борту вертолета люди могли умереть. После обнаружения обломков он заявил, что ситуация выглядит «не очень хорошо».

Поисково-спасательная операция осложнялась сильным туманом. Предположительное место крушения нашли турецким беспилотником , ориентируясь на источник тепла.

Вертолет сгорел полностью. Иранские СМИ сообщили, что он находился среди деревьев на склоне холма.

Вертолеты Авиация Авиакатастрофы Иран Крушение украинского Boeing 737 в Иране
20 мая 2024, 05:54
Вертолет Раиси полностью сгорел
РИА «Новости»
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Вертолет иранского лидера Эбрахима Раиси полностью сгорел после жесткой посадки. Все находившиеся на борту считаются погибшими. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника.

Спасатели Ирана прибыли на место аварии. Выяснилось, что вертолет, в котором был президент и сопровождающие его чиновники, полностью сгорел при крушении.

Ранее стало известно, что специалисты нашли вертолет Раиси. СМИ опубликовали фотографию, на которой видны фрагменты борта среди деревьев на склоне холма.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент Владимир Путин внимательно следит за поступающей информацией об авиапроисшествии с вертолетом Раиси. Глава государства дал поручения Минобороны и МЧС отправить вертолетные группы и спасателей для помощи в поисковой операции.

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