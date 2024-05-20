Президент Ирана погиб при крушении вертолета — СМИ
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Об этом сообщило агентство Mehr.
Абдоллахян погибли в результате крушения вертолета в воскресенье, которое произошло в воскресенье», - заявили авторы материала.
Кроме того, погибли остальные пассажиры вертолета, среди которых губернатор одной из провинций Малек Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и другие.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент Владимир Путин самым внимательным образом отслеживал ситуацию с жесткой посадкой вертолета Раиси.
Reuters со ссылкой на источник уточняло, что вертолет Раиси обнаружили полностью обгоревшим. Всех находившихся на борту объявили погибшими.