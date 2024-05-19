19 мая 2024, 23:59

Президент Ирана Ибрагим Раиси скончался — СМИ

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Иранский лидер Ибрагим Раиси умер. Об этом сообщил автор The Atlantic Араш Азизи, сославшись на знакомый с ситуацией источник.

Азизи заявил, что иранские власти пытаются найти способ, как аккуратно сообщить народу о смерти президента и не вызвать панику в государстве. При этом подтвердить информацию о гибели Раиси журналист не смог.

«Источник в Тегеране, близкий к президенту, сообщил мне, что смерть Раиси подтверждена, и что власти ищут способ сообщить эту новость, не вызывая хаоса. Я не смог это самостоятельно подтвердить», - сказано в публикации.

Авиакатастрофы Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 23:41
В США признались, что авария с вертолетом Раиси случилась в деликатный момент
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Авария с вертолетом, на котором передвигался иранский лидер Эбрахим Раиси, случилась в деликатный для международных отношений момент. Такое мнение выразили журналисты газеты The New York Times.

«[Авария произошла] всего через несколько дней после того, как высокопоставленные американские и иранские чиновники провели переговоры через посредников, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке», - сказано в публикации.

Раиси возвращался с церемонии открытия плотины на реке Аракс, на которой также присутствовал азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Вертолет иранского президента Ми-171 совершил жесткую посадку в горах из-за сильного тумана. Спасатели и специалисты начали искать борт, к поискам привлекли иранских военных. Правительство Турции направило более 30 своих альпинистов на помощь коллегам из Ирана.

США Вертолеты Военные Международные отношения Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 23:37
«Не выжил». В Израиле заявили, что не верят в счастливый исход ЧП с вертолетом Раиси
РИА «Новости»
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Израильские официальные лица заявили о непричастности Израиля к аварии вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, при этом они склоняются к мнению, что лидер государства погиб во время авиакатастрофы. Об этом сообщило издание Ynet.

«Израильские официальные лица считают, что Раиси погиб в результате крушения вертолета, но отрицают свою причастность к происшествию», - подчеркнул автор статьи.

Также израильские чиновники заявили, что не ожидают из-за сложившейся ситуации каких-то последствий для Израиля и изменений в политике Ирана.

Ранее командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Гализаде заявил, что место аварийной посадки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахима Раиси, установили.

Вертолет Ми-171, на котором летел иранский лидер, мог совершить жесткую посадку в труднодоступном районе из-за нелетной погоды.

Вертолеты Израиль Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 23:11
Лавров прибыл в Казахстан для участия в саммите
РИА «Новости»
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану, чтобы поучаствовать в заседании Совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом рассказали в газете «Известия».

Глава МИД России обсудит с коллегами подготовку к саммиту и другие международные темы.

Ранее Лавров заявил, что на Западе нет политиков, способных рассуждать на основе фактов. Так он прокомментировал заявлений британского премьера Риши Сунака о том, что российская сторона якобы ограничила поставки газа.

До этого Лавров утверждал, что западные лидеры «заполонили» секретариаты международных структур, включая Организацию Объединенных Наций. Они используют их для проталкивания выгодной Западу повестки. В качестве примера глава МИД России привел ООН, в секретариате этой организации сотрудники работают по контрактам. У них появляется возможность получения вида на жительства и американского гражданства. США использует таких работников, имея на них рычаги давления.

Саммиты Казахстан Сергей Лавров Россия МИД РФ
19 мая 2024, 23:03
Пассажир вертолета Раиси сообщил, что плохо себя чувствует
Unsplash
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Имам города Тебриз, находившийся в вертолете с президентом Ирана Раиси, два раза выходил на связь после крушения воздушного судна. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина заявил, что «плохо себя чувствует и слышит звуки машин и скорой помощи». Другой информации о состоянии членов экипажа и пассажиров не поступало.

Ранее стало известно об установлении места аварийной посадки вертолета среди пассажиров которого есть президент Ирана Эбрахим Раиси. Сигнал получили с мобильного телефона одного из членов экипажа.

Как сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), турецкое правительство направило более 30 альпинистов на помощь иранским коллегам. Анкара внимательно следит за поисками борта и готова оказать всю необходимую поддержку.

Вертолеты Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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