Азизи заявил, что иранские власти пытаются найти способ, как аккуратно сообщить народу о смерти президента и не вызвать панику в государстве. При этом подтвердить информацию о гибели Раиси журналист не смог.

«Источник в Тегеране, близкий к президенту, сообщил мне, что смерть Раиси подтверждена, и что власти ищут способ сообщить эту новость, не вызывая хаоса. Я не смог это самостоятельно подтвердить», - сказано в публикации.