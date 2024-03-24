Президент Ирака назвал теракт в «Крокусе» трусливым преступлением
Власти Ирака осудили теракт в Crocus City Hall, который произошел в Красногорске 22 марта. Президент Абдель Латиф Рашид направил соболезнования в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщил МИД России.
Рашид подчеркнул, что во время нападения погибли ни в чем не повинные граждане. Он подчеркнул, что Ирак солидарен с российским народом в борьбе с подобными гнусными преступлениями.
«Мы осуждаем это трусливое преступление», - добавил президент Ирака.
Лидеры многих стран мира отреагировали на трагедию в Красногорске, в том числе Словении, Анголы, Северной Кореи, США.
В воскресенье в России объявили национальный траур. К зданию концертного зала продолжают идти люди, чтобы возложить цветы к стихийному мемориалу.