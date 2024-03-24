24 марта 2024, 13:18

Президент Ирака назвал теракт в «Крокусе» трусливым преступлением

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Власти Ирака осудили теракт в Crocus City Hall, который произошел в Красногорске 22 марта. Президент Абдель Латиф Рашид направил соболезнования в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщил МИД России.

Рашид подчеркнул, что во время нападения погибли ни в чем не повинные граждане. Он подчеркнул, что Ирак солидарен с российским народом в борьбе с подобными гнусными преступлениями.

«Мы осуждаем это трусливое преступление», - добавил президент Ирака.

Лидеры многих стран мира отреагировали на трагедию в Красногорске, в том числе Словении, Анголы, Северной Кореи, США.

В воскресенье в России объявили национальный траур. К зданию концертного зала продолжают идти люди, чтобы возложить цветы к стихийному мемориалу.

Ирак Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 17:55
«Мощь интеллекта». Захарова иронично отреагировала на выводы ФРГ о теракте
Global Look Press
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Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что связанные с «Исламским государством» (запрещено в России) террористы якобы причастны к атаке в Crocus City Hall. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что немецкие власти почему-то спешат с выводами по теракту в Красногорске, но не торопятся расследовать подрывы на газопроводе «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что связанные с «Исламским государством» (запрещено в России) террористы якобы причастны к атаке в Crocus City Hall. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что немецкие власти почему-то спешат с выводами по теракту в Красногорске, но не торопятся расследовать подрывы на газопроводе «Северный поток» и «Северный поток - 2».

«Глубокий анализ. Сила мысли. Мощь интеллекта. Когда, интересно, эта женщина с такой же уверенностью скажет что-нибудь про теракты в отношении „Северных потоков“», - с иронией отреагировала Захарова.

Дипломат заметила, что в Германии за 1,5 года не придумали ни одной версии. Там даже не стали объяснять подрыв газопровода атакой террористов.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что американские власти не видят свидетельств, указывающих на причастность Украины к теракту в Подмосковье. По последним данным, а результате нападения погибли 137 человек , пострадали - 180.

Германия Мария Захарова Россия Северный поток Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 17:20
«Нет свидетельств». Камала Харрис заявила о непричастности Украины к теракту в Подмосковье
Global Look Press
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Ничто не указывает на то, что в совершении теракта в Подмосковье замешана Украина. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис в интервью каналу ABC.

«Нет, нет совершенно никаких свидетельств [причастности Украины]», - сообщила она.

Харрис назвала случившееся «актом терроризма» и трагедией и добавила, что американцам следует выразить соболезнования семьям жертв.

Ранее о непричастности Украины заявляла представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена , США осуждают теракт в Crocus City Hall. Он назвал преступление «чудовищным» и выразил глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и всем пострадавшим. Блинкен добавил, что Соединенные Штаты осуждают терроризм во всех его формах и солидарны с россиянами.

США Стрельба Камала Харрис Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 10:17
«Чудовищное нападение». Премьер Словении осудил теракт в Красногорске
Global Look Press
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Премьер-министр Словении Роберт Голоб решительно осудил теракт в Crocus City Hall в Красногорске. В соцсети X он назвал нападение чудовищным и подчеркнул, что его ничем нельзя оправдать.

«Я решительно осуждаю чудовищное нападение в Москве, в результате которого погибли и пострадали многие невинные люди. Ничто не может оправдать подобные нападение», - написал он.

Политик также выразил соболезнования семьям погибших. Десятки стран осудили теракт.

В знак солидарности с российским народом траур по погибшим объявили в Республике Сербской БиГ, Никарагуа и Абхазии. На посольствах Британии и Австралии в Москве приспустят национальные флаги.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall ворвалась группа вооруженных мужчин и открыла стрельбу, устроила пожар. В результате погибли 133 человека, еще 152 получили ранения различной степени тяжести.

На месте пожара продолжают разбирать завалы. Предположительно, поисковая операция завершится 24 марта. Спасатели уже расчистили более 90 кубометров конструкций.

Красногорск Пожары Стрельба Семья Соцсети Москва
24 марта 2024, 10:03
Гамбия осудила теракт в Подмосковье
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Западноафриканская страна Гамбия осудила теракт в Подмосковье и выразила солидарность с россиянами в связи с трагедией. Об этом МИД республики сообщил в соцсетях.

«Республика Гамбия решительно осуждает гнусное и трусливое террористическое нападение, <…> выражает солидарность с правительством и народом России в это трудное время и направляет соболезнования семьям погибших», - говорится в заявлении.

Гамбия пожелала раненым скорейшего выздоровления и стойкости.

Ранее теракт осудили МИД Анголы , президент Эстонии Алар Карис , лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган , лидер КНДР Ким Чен Ын , госсекретарь США Энтони Блинкен , министр иностранных дел Египта Самех Шукри и многие другие.

По последним данным МЧС России, в результате атаки боевиков в Crocus City Hall вечером 22 марта погибли 133 человека и пострадали еще 152. Спасательную операцию на месте трагедии уже завершили , поисковая продолжается.

Воскресенье, 24 марта, объявлено днем общенационального траура.

Россия Стрельба в Crocus City Hall

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