Президент Ирака назвал теракт в «Крокусе» трусливым преступлением

Рашид подчеркнул, что во время нападения погибли ни в чем не повинные граждане. Он подчеркнул, что Ирак солидарен с российским народом в борьбе с подобными гнусными преступлениями.

«Мы осуждаем это трусливое преступление», - добавил президент Ирака.

Лидеры многих стран мира отреагировали на трагедию в Красногорске, в том числе Словении, Анголы, Северной Кореи, США.

В воскресенье в России объявили национальный траур. К зданию концертного зала продолжают идти люди, чтобы возложить цветы к стихийному мемориалу.