Президент Индонезии анонсировал встречу с Байденом в ноябре

Встреча, вероятнее всего, пройдет в Белом доме. Точную дату переговоров пока что не назвали.

Кроме того, издание сообщило о планах Видодо принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в Сан-Франциско 15–17 ноября.

Ранее граждане Индонезии, выступившие в поддержку палестинского народа, сожгли портрет Байдена во время одного из митингов. В центе общественного негодования также оказался премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху. Все произошло перед посольством США в Джакарте и офисом ООН.

До этого американский лидер провел переговоры с израильским политиком на тему палестино-израильского конфликта. Президент США также позвонил по данному вопросу канадскому премьеру Джастину Трюдо, французскому президенту Эммануэлю Макрону, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, итальянскому премьеру Джорджии Мелони и премьеру Великобритании Риши Сунаку.