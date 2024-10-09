Президент Грузии Зурабишвили не добилась отмены закона об иноагентах

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Из него следует, что ходатайство истца о приостановлении действия закона не подлежит удовлетворению до принятия окончательного решения пленумом Конституционного суда республики.

Его проведут в отдельном порядке по специальному назначению.

С этим решением не согласились судьи Георгий Кверенчхиладзе и Теймураз Тугуши. Судья Ева Гоциридзе приложила к вердикту свое особое мнение о том, как принятый закон об иностранных агентов соотносится с конституцией Грузии.

Закон о прозрачности иностранного влияния рассматривался грузинским парламентом весной этого года. Несогласные с введением ограничений сторонники оппозиции и некоммерческих организаций устраивали массовые митинги , которые сопровождались стычками с полицией.

Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом документ , но депутаты его обошли и в начале июня он вступил в силу.

Госдепартамент США ввел санкции против поддержавших законопроект грузинских депутатов. Президент республики пообещала, что добьется отмены закона через суд.