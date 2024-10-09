09 октября 2024, 14:47

Президент Грузии Зурабишвили не добилась отмены закона об иноагентах

Global Look Press
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Ходатайство президента Грузии Саломе Зарубишвили и оппозиционных партий о приостановке действия принятого закона об иностранных агентов Конституционный суд республики оставил без удовлетворения. Вердикт опубликовали на официальном сайте ведомства.

Из него следует, что ходатайство истца о приостановлении действия закона не подлежит удовлетворению до принятия окончательного решения пленумом Конституционного суда республики.

Его проведут в отдельном порядке по специальному назначению.

С этим решением не согласились судьи Георгий Кверенчхиладзе и Теймураз Тугуши. Судья Ева Гоциридзе приложила к вердикту свое особое мнение о том, как принятый закон об иностранных агентов соотносится с конституцией Грузии.

Закон о прозрачности иностранного влияния рассматривался грузинским парламентом весной этого года. Несогласные с введением ограничений сторонники оппозиции и некоммерческих организаций устраивали массовые митинги , которые сопровождались стычками с полицией.

Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом документ , но депутаты его обошли и в начале июня он вступил в силу.

Госдепартамент США ввел санкции против поддержавших законопроект грузинских депутатов. Президент республики пообещала, что добьется отмены закона через суд.

Грузия Законы Депутаты Иноагенты
09 октября 2024, 10:36
Хамская лексика вошла в привычку. Посольство ответило на оскорбление Харрис в адрес Путина
РИА «Новости»
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Грубые слова кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис в адрес Владимира Путина говорят о бессилии американских правящих кругов. Об этом заявило посольство России в США в Telegram-канале.

«Такая ситуация говорит лишь о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне», - подчеркнули в диппредставительстве.

Представители посольства отметили, что американские чиновники используют оскорбления из-за того, что не могут нанести России «стратегическое поражение». Также дипломаты добавили, что РФ возмущена словами вице-президента США. Ее высказывания назвали хамской лексикой, которая «вошла в привычку».

Харрис раскритиковала своего оппонента Дональда Трампа при обсуждении книги журналиста Боба Вудворда «Война». Она выразила негодование из-за связей бывшего президента США с Путиным, при этом назвала российского лидера «диктатором».

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин Камала Харрис
09 октября 2024, 09:57
Турция вслед за Россией заблокировала доступ к Discord
РИА «Новости»
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Турция заблокирует доступ к популярному мессенджеру Discord. Об этом объявил министр юстиции Йылмаз Тунч, его слова привел телеканал TRT Haber.

«Мы приняли решение о блокировке доступа к медиаплатформе Discord на территории Турции», - сказал он.

Социальная сеть Discord начала работу в 2015 году и изначально задумывалась как площадка для геймеров. Она позволяет пользователям обмениваться сообщениями, общаться с помощью голосовой и видеосвязи. Общая аудитория платформы насчитывает свыше 150 миллионов человек в месяц.

Днем ранее доступ к соцсети также ограничили в России. Роскомнадзор объяснял, что эта мера необходима для предотвращения использования платформы в экстремистских и террористических целях.

Перед блокировкой регулятор направил Discord требования об удалении запрещенного контента, однако материалы остались в общем доступе.

Мессенджеры Турция Соцсети
09 октября 2024, 08:27
Захарова предложила США разобраться с «вурдалаками»-насильниками детей
РИА «Новости»
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Властям США необходимо думать не о мировых проблемах, а разобраться с группировкой «вурдалаков», совершавшей сексуальные преступления против детей. Об этом RT заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что речь идет, в том числе, об известном рэпере P. Diddy (Шон Комбс).

«Это же система, в которой состоят сотни людей. Каждое мероприятие, которое этот P. Diddy проводил, предполагало обслуживанием сотнями людей. Все это в напичканной камерами стране, где в круглосуточном режиме идет слежение через онлайн, все это - вокруг детей, которых растлевали и насиловали», - сказала она.

Захарова подчеркнула, что США нужно оставить свой пафос и отвлечься от России, а затем задействовать все свои возможности против самих себя.

P. Diddy арестовали в сентябре по обвинению в организации скандальных вечеринок, торговле людьми и изнасилованиях. Всего против музыканта хотят подать иски свыше 100 человек, из которых 25 - несовершеннолетние.

США Дети Мария Захарова
09 октября 2024, 06:59
Стала известна стоимость ювелирной коллекции Камалы Харрис
РИА «Новости»
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Вице-президент Соединенных Штатов и кандидат на посл главы государства Камала Харрис носит ювелирные украшения на сумму более 200 тысяч долларов. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

В ее коллекции есть золотое ожерелье Tiffany за 18,5 тысячи долларов. Также политик обладает тремя моделями часов Cartier, в том числе Ballon Bleu, сделанные из стали и золота. И стоимость насчитывает 16,5 тысячи долларов.

По данным таблоида, Харрис появлялась на публике в эксклюзивных украшениях из жемчуга от известного ювелира из Лос-Анджелеса Ирен Нойвирт.

Авторы материала напомнили, что кандидат в президенты США называет себя «скромной женщиной из среднего класса» , однако это не помешало ей накопить «целый гардероб драгоценностей». При этом не все имеют средства для «создания такой ювелирной коллекции, как у кандидата от демократов», заметили журналисты.

США Доллары США Женщины Камала Харрис

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